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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
REUTERS-Bigpara
04.05.2018 - 09:20, Son Güncelleme:

Dolar güne 4.23 TL seviyesinde başladı

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Dolar güne 4.23 TL seviyesinde başladı

Dolar kuru dünkü rekor seviyelerden sonra yeni günde 4.23 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise 5.07 seviyelerinde bulunuyor. Piyasalar ABD istihdam raporunu bekliyor.

Merkez Bankası'nın faiz artışına rağmen küresel gelişmeler ve Türkiye'ye özgü endişelerle kur ve faizde sert yükseliş sürerken dolar/TL güne 4.22 civarında başladı. Piyasalarda yön belirleyici olması öngörülen ABD tarım dışı istihdam raporu izlenecek.

Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 4.2429 TL'yi görürken, saat 9.27 itibarıyla 4.2383 TL seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 5.0810 seviyesine kadar yükselirken, şu dakikalarda 5.0759 seviyesinde hareket ediyor. 

Tüketici fiyatları enflasyonunun dün nisan ayında beklentilerin üzerinde yüzde 1.87 artmasının ardından dolar/TL, dün 4.2448'e yükselerek yeni tarihi zirvesini test etmişti. Kur veri sonrası ilk tepki olarak yaşanan sert yükseliş ardından 4.20 civarında günü tamamlamıştı.

Analistler TL'deki değer kaybına dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerinin yüzde 3'e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son PMI verisinin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesini gösteriyor.

PİYASALAR BUNLARI İZLİYOR
Küresel piyasalarda ise bugün TSİ 15.30'da açıklanacak ABD Nisan ayı tarım dışı istihdam verisinin doların yükselmesini sağlayıp sağlamayacağına çevrildi.
ABD tarım dışı istihdam verisi istihdam piyasasının gücüne vurgu yapabilir. Reuters anketine göre, Mart ayında yalnızca 103 bin yükselen tarım dışı istihdamın Nisan ayında 192 bin artması bekleniyor.

Doların daha fazla kazanım elde edip etmemesi için piyasalar büyüme ve enflasyonda daha da iyileşme gösteren verileri takip ediyorlar. Bu veriler, Fed'in bu yıl faiz oranlarını üç kez daha artırabileceği tahminlerine yol açabilir. Bu kapsamda tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda yön belirleyici olması öngörülüyor.

FAİZ SERT YÜKSELİŞTE
Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde dün yükseliş 40 baz puana ulaştı. Önceki gün valörde son işlemde yüzde 12.93 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi enflasyon verisi sonrası yüzde 13.33'e kadar yükseldi. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi spot kapanışta yüzde 13.19, valörde son işlemde yüzde 13.23 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün işlem bazında yüzde 15.01'e kadar yükseldikten sonra spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 14.75, valörde son işlemde yüzde 14.85 seviyesindeydi.

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