Dolar fiyatları ne durumda? Son dakika dolar euro kuru
Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.19 TL'de bulunurken, Euro fiyatları 7.14 TL'de hareket ediyor.
Dolar kuru haftanın son işlem gününe 6.19 TL seviyelerinden başlarken, gün içerisinde en yüksek 6.2090 TL'yi gördü. Dolar saat 09.04 itibarıyla 6.1955 TL'de hareket ederken, Euro kuru ise şu dakikalarda 7.1426 TL'de bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, 0.07 yükselişle 95.50 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1550 seviyesinde hareket ediyor.
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