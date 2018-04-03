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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
03.04.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

Dolar yeniden 4 TL sınırında

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Dolar yeniden 4 TL sınırında

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine bağlı düşen dolar iç piyasada yüzde 0.07 artışla 3.9837 liraya, euro ise yüzde 0.21 artışla 4.9060 liraya kadar yükseldi.

Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

Dolar/Euro paritesi ise günlük yüzde 0.14 artışla 1.2319 düzeyine yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise dün, yüzde 0.42 düşüş ile 114.442 puandan günü tamamladı.

Ahlatçı Yatırım Değerler’in, Bugün, Yurtiçi TÜFE ve Euro Bölgesi PMI Verileri Ön Planda başlıklı Forex bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

Japonyada açıklanan Mart ayı İmalat PMI verisi piyasa beklentisine yakın 53.1 seviyesinde gerçekleşti.

Çinde açıklanan Mart ayı Caixin İmalat PMI verisi 51.0 seviyesinde gerçekleşti.

ABDde açıklanan İmalat PMI verisi Mart ayında piyasa beklentisine yakın 55,6 seviyesinde gerçekleşti.ÿ ABDde açıklanan ISM İmalat PMI verisi Mart ayında bir önceki aya göre geriledi ve 59,3 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

Yeni işlem gününde, Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faiz oranında değişikliğe gitmedi ve yüzde 1.50 seviyesinde sabit bıraktı.

İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit tarafından yayımlanan rapora göre, Türkiye İmalat PMI verisi Mart ayında 51,8 seviyesinde gerçekleşti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan rapora göre, resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre 2018 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat verisi yüzde 8.01 artış ile 15,599 milyar dolar ve ithalat verisi yüzde 12.77 artış ile 21,421 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönem dış ticaret açığı yüzde 27.89 artış ile 5,822 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dün, ABDde açıklanan PMI verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesine rağmen TLde devam eden görece zayıf seyrin etkisi ile birlikte kurun fiyatlamalarda gün içerisinde 3,9459-3,9804 aralığında hareket ettiği ve günü 3,9722 seviyesinden tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi dün, yüzde 0.42 düşüş ile 114.442 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12.75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.29 yükseliş ile yüzde 14.07 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.80 artış ile yüzde 12.59 seviyesinden günü tamamladı.

Beş yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0.07 artış ile 195.43 seviyesinde olduğu görülüyor.

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