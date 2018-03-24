Dolar 4 TL’den döndü: Önce Trump, sonra Japon ev kadınları zıplattı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerEkonomi HaberleriDolar 4 TL’den döndü: Önce Trump, sonra Japon ev kadınları zıplattı!
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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
24.03.2018 - 00:24, Son Güncelleme:

Dolar 4 TL’den döndü: Önce Trump, sonra Japon ev kadınları zıplattı!

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Dolar 4 TL’den döndü: Önce Trump, sonra Japon ev kadınları zıplattı!

AMERİKAN Merkez Bankası (Fed) toplantısından bu yıl 3 faiz artırımı izlenimi alan ve ardından gerilemeye başlayan doları ABD Başkanı Donald Trump coşturdu.

Çin’e karşı 60 milyar doları bulabilecek ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlaması getirilmesini öngören genelgeyi imzalamasıyla dolar yükselişe geçti. Asya piyasalarında düşük hacimli işlemlerde dolar özellikle Japon yatırımcıların pozisyonlarını bozmasıyla 4.03657 liraya kadar çıktı ve tarihi zirvesini gördü. Türkiye piyasaları açıldığında gerileyen dolar gün boyu 3.93-3.97 lira arasında seyretti. Bankalararası piyasada ise dolarda son işlemler 3.9608 liradan yapıldı. Borsa İstanbul ise Çin kararı nedeniyle global piyasalara paralel geriledi. Ve haftayı yüzde 0.43 düşüşle 116 bin 602 puandan tamamladı.

Reuters’e konuşan DNG Danışmanlık’tan Fatih Keresteci, Türk Lirası’nın en fazla değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi olduğunu söyleyerek, “Asya saatlerinde olduğundan dolayı Japon yatırımcıların yüksek faiz farkından yararlanmak üzere aldıkları Japon yeni/TL kısa pozisyonları kapatmaya hücum ettiklerini söyleyebiliriz. Yani, bir süre önce esprili bir şekilde adlandırılan ‘Japon ev hanımlarının’ pozisyonlarına yönelik bir atak ile karşı karşıya olabiliriz. Japon borsalarındaki sert düşüş nedeniyle risk iştahındaki azalma da bu görüşümüzü teyit ediyor” dedi.

Keresteci, “Benzer bir hareket hatırlanacağı üzere geçen yıl ABD ile vize krizi anında yaşanmıştı. Böyle durumlarda kur geri gelse bile daha sonra muhakkak o seviyeleri görüyor. Bu da bize 4.04 seviyesinin yakın gelecekte gün içerisinde de görülebileceğini söylüyor” diye konuştu.

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