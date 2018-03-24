Dolar 4 TL’den döndü: Önce Trump, sonra Japon ev kadınları zıplattı!
AMERİKAN Merkez Bankası (Fed) toplantısından bu yıl 3 faiz artırımı izlenimi alan ve ardından gerilemeye başlayan doları ABD Başkanı Donald Trump coşturdu.
Çin’e karşı 60 milyar doları bulabilecek ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlaması getirilmesini öngören genelgeyi imzalamasıyla dolar yükselişe geçti. Asya piyasalarında düşük hacimli işlemlerde dolar özellikle Japon yatırımcıların pozisyonlarını bozmasıyla 4.03657 liraya kadar çıktı ve tarihi zirvesini gördü. Türkiye piyasaları açıldığında gerileyen dolar gün boyu 3.93-3.97 lira arasında seyretti. Bankalararası piyasada ise dolarda son işlemler 3.9608 liradan yapıldı. Borsa İstanbul ise Çin kararı nedeniyle global piyasalara paralel geriledi. Ve haftayı yüzde 0.43 düşüşle 116 bin 602 puandan tamamladı.
Reuters’e konuşan DNG Danışmanlık’tan Fatih Keresteci, Türk Lirası’nın en fazla değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi olduğunu söyleyerek, “Asya saatlerinde olduğundan dolayı Japon yatırımcıların yüksek faiz farkından yararlanmak üzere aldıkları Japon yeni/TL kısa pozisyonları kapatmaya hücum ettiklerini söyleyebiliriz. Yani, bir süre önce esprili bir şekilde adlandırılan ‘Japon ev hanımlarının’ pozisyonlarına yönelik bir atak ile karşı karşıya olabiliriz. Japon borsalarındaki sert düşüş nedeniyle risk iştahındaki azalma da bu görüşümüzü teyit ediyor” dedi.
Keresteci, “Benzer bir hareket hatırlanacağı üzere geçen yıl ABD ile vize krizi anında yaşanmıştı. Böyle durumlarda kur geri gelse bile daha sonra muhakkak o seviyeleri görüyor. Bu da bize 4.04 seviyesinin yakın gelecekte gün içerisinde de görülebileceğini söylüyor” diye konuştu.
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