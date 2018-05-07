Dolar, 4.25'lik seviye ile zirveye yakın hareket ediyor
Dolar kuru 4.25 TL seviyesinden hareket ederken, Euro kuru ise 5.08 TL'de bulunuyor. Londra'da piyasaların bugün tatil olması nedeniyle piyasada düşük hacim olabileceği belirtiliyor.
ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, not indirimi ve yüksek enflasyon olmak üzere Türkiye'ye özgü risklerle cuma günü tarihi zirveyi gören dolar/TL, yeni haftaya 4.25 seviyesinden başladı.
Gün içerisinde en yüksek 4.2712 TL'yi gören dolar kuru, saat 10.49 itibarıyla itibarıyla 4.2593 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise 5.0948 seviyesine kadar yükselirken, şu dakikalarda 5.0833 seviyesinde hareket ediyor.
Londra'da piyasaların bugün tatil olması nedeniyle piyasada düşük hacim olabileceği belirtilirken, dolarda küresel güçlü seyir ile iç risklerle TL'de kayıp eğiliminin sürmesi bekleniyor.
Dolar/TL geçtiğimiz cuma günü 4.2901 ile yeni tarihi zirvesini test ederken, gösterge 10 yıllık tahvil getirisi haftanın son iki gününde 90 baz puan yükseliş kaydetmişti.
TAHVİL BONO PİYASASI
Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.64 seviyesindeydi. Valörde yüzde 13.84'e kadar yükseldikten sonra son işlem yüzde 13.76 seviyesinden gerçekleşti.
Gösterge iki yıllık tahvilde ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 15.23, valörde yüzde 15.43'e kadar yükseldikten sonra son işlem yüzde 15.36 seviyesinden gerçekleşti.
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