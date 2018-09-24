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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Deniz Kılınç / İstanbul, (DHA) 
24.09.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

Dolandırıcılık haberleri kripto paraları düşürdü

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Dolandırıcılık haberleri kripto paraları düşürdü

Kripto para birimlerine ilişkin çeşitli ülkelerde regülasyon çalışmaları sürerken, dolandırıcılık eylemlerine ilişkin çıkan haberlerin etkisiyle en yüksek hacimli 10 kripto para birimi, arasından son 24 saatte dokuzu geriledi.

Hindistan İcra Müdürlüğü (The Directorate of Enforcement / ED) 60 milyon dolarlık varlığın, yaklaşık 5.5 milyar dolarlık Bitcoin dolandırıcılığından suçlanan Amit Bhardwaja ait olduğunu iddia etti. ED yetkilileri, Bhardwajın Dubaide altı ofis ve birçok rezidans dairesi olduğunu ortaya çıkardı.

GainBitcoin.com'un kurucusu Bhardwaj, Hindistan genelindeki lüks otellerde Bitcoin madenciliğine yönelik konferanslar düzenleyerek insanları, kendi internet sitesine yatırım yapmaya teşvik ederek dolandırıcılıktan suçlanmış ve Nisan ayında yakalanmıştı.

Gelişmelerin etkisiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.75'lik bir düşüşle 6,669 dolara geriledi. Bitcoin, piyasadaki düşüş eğilimine rağmen 6,500 dolar üzerindeki düzeyini korurken, 115 milyar 281 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.8'ini oluşturdu.

Toplam 14,154 adet piyasada işlem gören 1,988 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.69 ile yalnızca Tether yükselirken, en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise 73'ü geriledi ve yüzde 20.50 ile en çok 68'nci sıradaki Electroneum düştü.

Piyasadaki genel düşüş eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi 222 milyar 575 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 13 milyar 511 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.75

2.Ethereum yüzde 1.46

3.Ripple yüzde 3.3

4.Bitcoin Cash yüzde 2.37

5.EOS yüzde 2.24

6.Stellar yüzde 1.67

7.Litecoin yüzde 4.40

9.Cardano yüzde 3.26

10.Monero yüzde 4.92 düşerken

8.Tether yüzde 0.69 arttı.

 

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