Doğuş Grubu Maslak'taki arazisini sattı
Doğuş Grubu'na ait Maslak'taki 2,500 metrekarelik araziyi Güriş Holding satın aldı.
Doğuş Grubu'na ait Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerindeki 2,500 metrekarelik araziyi Güriş Holding satın aldı.
Enerji, inşaat, endüstri, turizm ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren Güriş Holding'den yapılan açıklamada satın alma bedeli ve başka detay yer almadı.
Nisan ayı başında Reuters'ta Doğuş Grubu'nun kredi borcu yapılandırması için bankalarla görüşmeye başladığı haberi yer alırken; kaynaklar, borçlardan dolayı aralarında grubun gayrimenkul ve otellerin de yer aldığı birçok varlık satışını değerlendirdiğini belirtmişti.
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