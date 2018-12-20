Doğtaş Kelebek, 'ortaklık' için Ernst&Young'ı yetkilendirdi
Doğtaş Kelebek, yurtiçi-yurtdışı stratejik ortaklık modellerinin ve Doğtaş Kelebek bünyesinde yer alan gayrimenkullerin değerlendirilmesi konusunda Ernst&Young ile anlaştı.
KONUYLA ilgili açıklama yapan Doğtaş Kelebek Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “’Doğtaş ve Kelebek Türkiye’de mobilya sektörüne yön veren önemli markalardır. Yurtiçinde yoğun açılışlar yaparken yurtdışında da ihracata yönelik önemli adımlar atıyoruz. Daha geçtiğimiz hafta Karadağ mağazamızı açtık.
Eylülde Pakistan’da 4 mağazamızın açılışını yaptık. Kelebek’te 4 ayda 9 pazara girdik, 2019’da 7 ülkede yer alacağız, tüm bu gelişmeleri fark eden, markalarımızın köklü geçmişine inanan Asya ve Avrupa’dan yatırımcılar var.
Diğer taraftan 18 Aralık’ta kurumsal finansman ve danışmanlık konusunda da faaliyet gösteren, dünyanın sayılı şirketlerinden Ernst&Young’la yurtiçi-yurtdışı stratejik ortaklık modellerinin ve Doğtaş Kelebek bünyesinde yer alan gayrimenkullerin değerlendirilmesi konusunda bir danışmanlık sözleşmesi imzaladık.”
1972 yılında Çanakkale Biga’da kurulan Doğtaş Mobilya, yatırımlarına devam ediyor. 2012 yılında Kelebek Mobilya’yı bünyesine katmıştı. 32 ülkeye ihracat yapan şirketin 355 satış noktası 1.400 çalışanı bulunuyor.
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