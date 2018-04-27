‘Doğru lokasyona yatırım yaparız’
MAYA Grubu ve Yılsan Holding iş birliği ile AVM zinciri markası olan Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi, 4 Mayıs’ta İstanbul Kartal’da açılacak.
Projeye toplam 180 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi’nde başta Ikea olmak üzere 100’ü aşkın mağaza bulunacak.
Ikea Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özsüer, “Ekonomideki durgunlukların geçici olduğunu düşünüyor bu yüzden yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu nedenle hala doğru yatırımcılar tarafından, doğru lokasyon ve projeyle hayata geçirilen alışveriş merkezi yatırımlarının önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.
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