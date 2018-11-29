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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
29.11.2018 - 09:59, Son Güncelleme:

Doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır? Kışın ısınmak için bu önerilere dikkat!

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Doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır? Kışın ısınmak için bu önerilere dikkat!

Soğuğun iyice etkisini göstermesi, konutlardaki doğalgaz faturalarındaki artışı da beraberinde getirdi. Türkiye’de tüketilen enerjinin büyük bir kısmı konutlardaki doğalgaz gibi ısıtma harcamalarına gidiyor. Yoğuşmalı ve çevreci kombi seçimi ve teknolojik ürünlerle faturanızı düşürmeniz mümkün. Peki, doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır? İşte, daha iyi kışın ısınmak için dikkat etmeniz gereken detaylar

HAVALAR soğudu, doğalgaz faturaları artık gündemimizde. Kombiler artık çalışıyor. Ve tasarruf için neler yapılmalı? 21 Nisan 2018 itibariyle yoğuşmasız yani hermetik kombilerin üretimi Türkiye’de yasaklandı. Elde kalan stoklardan dolayı hermetik kombi modelleri satışta olsa da, kullanıcıların yoğuşmalı kombi almaya dikkat etmesi gerekiyor. Yoğuşmalı kombilerin en büyük avantajı ise tasarruf. Bu kombilerle yüzde 25’e varan tasarruf sağlamak mümkün.

Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, havaların soğumasıyla birlikte artan ısınma giderlerini düşürmek için yapılması gerekenler konusunda önerilerde bulundu. Türkiye’de tüketilen enerjinin büyük bir kısmının konutlardaki ısıtma ve soğutma harcamalarına gittiğini belirten Hepbaşlı, enerji verimliğinin ve bilinçli tüketimin en büyük tasarruf etme yöntemi olduğunu vurguladı. Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılığı nedeniyle her yıl 10 milyarca dolar kaynak harcadığını hatırlatan Hepbaşlı, enerjide tasarruf için hane halkı alışkanlıklarının mutlaka değişmesi gerektiğini belirtti.

YÜZDE 85’İ ISITMA

Hepbaşlı, elektrik, doğalgaz, kömür kullanılan konutlarda, yakıt türü ne olursa olsun ısı tasarrufunu sağlamak için öncelikle yalıtımın sağlanması gerektiğini belirterek, “Ülkemizde, enerjinin yaklaşık yüzde 40’ı konutlarda kullanılıyor ve bunun da yüzde 85’i ısıtma ve soğutma harcamalarına gidiyor. Yapılan hesaplamalar, yalıtım, bilinçli ve doğru ısı kaynakları kullanımı gibi yöntemlerle enerji verimliliğine gereken önemi gösterdiğimiz takdirde, enerji harcamalarımızda en az yüzde 20-30 oranında tasarruf olacağını gösteriyor” dedi.

Büyük enerji kaybı yaşanan yerlerden birinin de yalıtımsız binalar olduğunu vurgulayan Hepbaşlı, “Özellikle ısıtma konusunda bu durum çok hassas. Yalıtımsız binalarda ısıtma ve soğutma yaparken yalıtımlı binalara göre iki kat enerji harcıyoruz. En temiz, ucuz, yerli ve milli enerji; israf edilmeyen, verimli kullanılan enerjidir. Çok küçük detaylara dikkat ederek, bazı alışkanlıklardan vazgeçerek, binalarımıza ısı yalıtımı yaparak, doğru cihazları kullanarak ciddi tasarruf elde etmemiz mümkün. Elektrik ve yakıt tüketimleri düşük, verimliliği yüksek ve düşük emisyona sahip çevreci cihazlar tercih edilmeli. Cihazların enerji tasarruf özelliği olmalı, 1 saatteki yakıt tüketimi en az olan tercih edilmeli. Yapılan hesaplamalar, enerji verimliliğine gereken önemi gösterdiğimiz takdirde, enerji harcamalarımızda en az yüzde 20 - 30 oranında tasarruf olacağını gösteriyor” diyerek önerilerde bulundu.

ISI TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER

- Binanın mantolanması ve duvarların izolasyonu yapılmalı.

- Pencereler çift camlı olmalı ve yalıtım yapılmalı.

- Gece, gündüz ısınan evleri yüzde 50-55 oranında nemlendirmeli.

- Pencere ve kapıların hava sızdırmazlığı kontrol edilmeli.

- Çatı odası varsa üst katını uygun şekilde yalıtmalı.

- Isıtılmayan bölgelerden geçen sıcak su boruları yalıtılmalı.

- Elektrik ve yakıt tüketimleri düşük, verimliliği yüksek ve düşük emisyona sahip çevreci cihazlar tercih edilmeli.

- Cihazların enerji tasarruf özelliği olmalı. 1 saatteki yakıt tüketimi en az olan tercih edilmeli.

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