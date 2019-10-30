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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.10.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Doğal gaz ithalatı arttı

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Doğal gaz ithalatı arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 3 milyar 148 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, geçen yılın ağustos ayında 3 milyar 35 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 3,7 artışla 3 milyar 148 milyon metreküpe çıktı.

Toplam ithalatın 2 milyar 347 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 801 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.
Ağustosta en fazla doğal gaz 1 milyar 451 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 735 milyon metreküple Azerbaycan ve 353 milyon metreküple Cezayir izledi. İthalatın kalan kısmı Katar ve İran'dan yapıldı.

TÜKETİMDE YÜZDE 12,8 AZALIŞ

Doğal gaz stok miktarı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalarak 2 milyar 792 milyon metreküp oldu. Bu miktar, Ağustos 2018'de 3 milyar 246 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Doğal gaz tüketimi ise ağustosta yüzde 12,8 azalışla 2 milyar 553 milyon metreküpe geriledi. En fazla doğal gaz tüketimi, 888 milyon metreküple elektrik santrallerinde gerçekleşti. Bunu, 253 milyon metreküple konutlar izledi. Tüketimin kalan kısmı, organize sanayi bölgeleri, petrol rafinerileri ve diğer tüketiciler tarafından gerçekleştirildi.

Konutlarda doğal gaz tüketimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,88 artarken, elektrik santrallerinin doğal gaz tüketimi yüzde 35,89 azaldı.
Söz konusu ayda doğal gaz ihracatı yapılan tek ülke 63,36 milyon metreküple Yunanistan oldu.

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