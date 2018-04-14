Doğa ve kültür öne çıkacak

HÜRRİYET gazetesi yazarları ve iş dünyası Türkiye’nin turizm alanında en önemli merkezlerinden biri olan Bodrum’a çıkarma yaptı. Bodrum ekonomisi, gayrimenkul ve turizm yatırımlarının yükselme potansiyelinin mercek altına alınacağı “Bodrum Ekonomi Zirvesi” Herodot Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Zirvede şehrin sorunları masaya yatırılarak çözüm önerileri paylaşıldı. İki oturumdan oluşan Bodrum Ekonomi Zirvesi’nde ilk oturum Kentsel Strateji Kurucu Ortağı Faruk Göksu’nun moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Servotel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İsvan ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon konuştu. Bodrum’daki gayrimenkul projeleri ve turizm yatırımlarının öne çıktığı oturumda özellikle yaz aylarında artan nüfus ile ilgili çözüm önerileri paylaşıldı. Panelden önce bir sunum yapan ve Bodrum için ‘10 Temel İlke’yi sıralayan Kentsel Strateji Kurucu Ortağı Faruk Göksu, “Bodrum’un yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Bu hikayeyi yazarken de 10 temel ilkeye dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

3’ÜNCÜ SÜRECİ

Faruk Göksu, “Bodrum’da yapacağımız her çalışmayı çok detaylı ve yeniden kurgulayarak planlamalı. Bunu yaparken de Aydın, Denizli gibi bölgeleri dikkate almalıyız. Bu kıyıları nasıl kurgulayacağız diye düşünmemiz lazım. Bu coğrafyalarda bir zamanlar felsefe varmış. Kırsal yaşam ve tasarım varmış. Bizim gelecek kurgusunda kültürel coşkuyu yeniden keşfederek tasarım ilkesi olarak ele almalıyız. Etkileşimin gücünü de kullanmalıyız. Sadece kıyıya ilişkin planlama değil kıyı ve kır ile etkileşimini incelemeliyiz. Mavi ve yeşili gelecek yaşamın yeniden tasarlanmasında nasıl kullanabiliriz? Kültürü ele alarak sektörleri etkileşim içerisine alarak bunu nasıl yapmalıyız? Bunları incelemeliyiz. Geçmişten geleceğe aktaracağımız çok şey var. Bodrum’un bir etkileşim planı hazırlaması gerekiyor. Kıyı, kent ve kır nasıl etkileşime girecek buna bakmalıyız. Sadece gayrimenkul ve turizm yatırımı ile değil yeni kalkınma modelini nasıl ortaya çıkarabiliriz diye düşünmeliyiz. Türkiye’de birçok şehir bugün kentsel dönüşümün üçüncü sürecini yaşıyor. İstanbul’un nerede olduğunu biliyoruz. Hiç de iyi değil. Şimdi kıyısal dönüşümü konuşma zamanı geldi. Tasarım ilkelerini birlikte tartışmalıyız. Kentlerde yaptığımız imar planları ile buraları planlayamayız” dedi.

KENTSEL RÖNESANS

Bugün dünyada kimliği olan kentlerin ön plana çıkarıldığını anlatan Faruk Göksu, şöyle devam etti: “Bugün en önemli konuların başında ‘Kentsel Rönesans’ geliyor. Kent merkezlerinin çekici ve etkili bir şekilde yeniden canlandırılması ve dönüşümü yaklaşımıdır. Akıllı büyüme; kentsel gelişmenin kontrolsüzce yayılmasını önleyerek, artan büyümenin kent merkezine odaklanmasını sağlayan bir kent ve ulaşım planlama teorisidir. Yeni Yüzyıl kentleri ise; kentler, yeniliğin mekanı olarak görülmekte, kentlerde özellikle mimari alanda çeşitliliğin artırılması hedeflenmektedir. Bilgiye dayalı ekonomilerin geliştirilmesi ve dijital kentlerin kurulması öngörülmektedir. New York ve Londra gibi dünya metropollerinde 1980’li yıllarda girilemeyen mahalleler yeniden canlandırıldı. Bodrum başta olmak üzere kıyılardaki tarihi merkezlerin yeniden canlandırılması gerekiyor. Bodrum merkezini yeniden tasarlamalıyız.”

BODRUM İÇİN BELİRLENEN 10 TEMEL İLKE

-Yeni bir Bodrum hikâyesi yazmalı

-Bilineni yeniden keşfetmeli

-Kıyısal dönüşüm

-Ekonomik değer, yaşam kültürü

-Planlama ve tasarım yeni trendler

-Yeni ekonomiler, yeşil ve mavi

-Yeni rotalar yaratmalı; yeşil yolculuk

-Kale, tiyatro ve hipodrom altın üçgeni

-Sektörlerin buluşması

-Etkileşim yönetim planı

HERKES KENDİ ŞEHRİNİ YAŞIYOR

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon: “Bodrum bir yaşam tarzı. Bodrum kentsel kimliğini koruyarak, bugünlere geldi. Turizmde Türkiye ve dünya gündemine oturdu. Bodrum’un kentsel kimliğini koruması, misafirperver olması ve hoşgörünün olması çok önemli. Bunların hepsi bir araya toplanınca kendiliğinden cazibe merkezi oluyor ve herkes kendi Bodrum’unu yaşıyor. Yapılan yatırımlar ve ulaşım, Anadolu halkının Bodrum’u sevmesi cazip hale getiriyor Bodrum’u. Son dönemlerde yaptığımız çalışmalarla şehri farklı boyutlara taşıdık. 52 ülkeden turist getiriyoruz. Bodrum’un kültürel ve tarihi farklarını öne çıkaracağız. Doğa ve yatırımcıyı kaynaştırarak tanıtacağız. Bodrum’un dünya mirasları o kadar güzel ki Bodrum’un ama kimse bilmiyor. Farklı bir boyutta yatırımcı arkadaşların bunu düşünmeleri lazım. Ayrıca alternatif turizm önemli. Deniz, spor ve kırsal ile turizmi buluşturacağız. Çünkü bizim örf ve adetlerimizde baba oğluna ev yapar. Bir oğlanın evi yoksa kız vermezler. Bugün baba oğluna ev yapabilmek için tarım arazisini satmak zorunda kalıyor. Ancak biz malını satmadan oğluna ev yapması için uğraşmalıyız.”

KAÇIŞ DEĞİL VARIŞ ŞEHRİ

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur: “Yatırım için buraya gelmemizin birçok nedeni var. Bodrum çok duygusal kimliği olan bir şehir. Fark yaratacak kentler arasında. Çünkü şehrin bir felsefisi var. Romantik olarak da öne çıkıyor. Asıl bulunduğunuz şehrin ruhsal iklimi çok önemli. Kaçış değil, varış şehri olmalı gerçekten de. Bu içsel özünü arayış da olabilir. Bugün lüks konuşulan konular arasında ilk sırada. Ama bu lüks kent ile kırsalı etkileştirmeli. Doğaya bir verirseniz 10 geri alırsınız. Ben bunu birebir yaşadım. Yapılan işlerde farklılaşmak çok ama çok önemli. Yeni bir dünya var ve bu dünya samimiyet dünyası. Pazarlamadaki birçok kavram eskide kalıyor. Hitap ettiğiniz kitleler çok önemli. Bodrum’un ekolojik değerlerinin çıkarılması çok önemli. Kentsel tasarım rehberine ihtiyaç olduğunu gözlemliyoruz. Bodrum hem insanı, hem turisti hem de sahip olduğu değerleriyle gerçekten bir bütün konumunda.”

DOĞANIN İÇİNDE KAYBOLAN EVLER

Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar: “Bodrum güzel insanlarla dolu bir yer. Gerçekten sevginin ve kültürlerin buluştuğu bir şehir. Ticari boyutuna bakacak olursak eski yıllarda kötü bir yapılaşma olmuş. Tek bir amacımız var insanlığa hizmet etmek. Biz de barınma ihtiyacını karşılıyoruz. Bodrum’a farklı bir tarz getirdiğimize inanıyoruz. Doğal malzemelerle yapıyoruz. Biz bugünlere Bodrum sayesinde geldik. Buraya mal olduğumuzu düşünüyorum. Evet ticaret yapacağız ama gelecek nesile neler bırakırız ona bakıyoruz. Öldükten sonra geriye sadece fikirleriniz kalıyor. Biz de Bodrum’a layık olmaya çalışıyoruz. Ev yapmak artık bir mucize değil ama teknik olarak bir hava katmak ve doğaya uyum sağlamanız gerekiyor. İnsanlar doğanın içinde kaybolan evler istiyor. Evinizi şato gibi göstermenin bir anlamı kalmadı. Bizim en hassas olduğumuz nokta peyzaj. Türkiye’de bir algı oluşmuş ‘inşaatçılar ağaç kesip beton döküyor’ diye. Ama malınızı satarken betonu satamıyorsunuz. Büyük firmaların ilk düşündüğü şey yeşil. Bu işi layıkıyla yapanlar yeşili çok istiyor.”

ÇEVREYE VE KÜLTÜRE SAYGI İSTİYORLAR

Servotel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İsvan: “Dönemsel sorunlar yaşadık turizmde ama biz yine de ön sıralardayız. Türkiye bir turizm ülkesi. Bu sektördeki sorunlara karşıda aşılı durumdayız. Yani terör ve doğal afet sorunlarından sonra dünyada birçok şehir turizmde kan kaybeder ama Türkiye bu konuda da dinamiklerini hızla yerine koyabiliyor. Bodrum’a bakınca çok önemli bir destinasyon olduğunu görüyoruz. Turistler bazında mirasa saygılı destinasyonlar öne çıkıyor. Bugünün trendinde lüksü tariflemeye çalıştık ama yeni lüks kendin olabilmek. Nasıl davranmak istiyorsan öyle davranabileceğin bir ortamda olmak. Bu lüksü sunabilin bir yer Bodrum. Otantik ve serbestlik lüksünü sunabilen bir destinasyon. İnsanlar yatırımın çevreye ve sosyal yamaşama, mirasa saygılı olmasını talep ediyorlar. Tercih değil bunlar talepler. Planlama yaparken de geniş kitlelerin katılımı önemli.”

BODRUMLULAR SORDU

Panelin sonunda Bodrum’da yaşayanlar sorunlarını dile getirdi. Bodrum’un ekolojik alanda öne çıktığı bölümde “Bodrum kıyılarındaki yapılaşma, özellikle yaz aylarında yaşanan çöp sorunu, aşırı yağışlarda yaşanan seller, tasarım ve doğaya saygılı yapılar” gibi sorunlara cevap arandı. Panelde öne çıkan sorular şöyleydi:

- Gökova Körfezi’ndeki sit değişikliğiyle arkeolojik alanlar yapılaşmaya açılıyor. Sizler işadamları olarak bunları yapmayın, etmeyin diye etkileyebilir misiniz?

- Yaptığınız projelerde doğaya saygılı çalışmalara imza atıyor musunuz?

- Bodrum’daki projeler estetik yapıya uygun mu?

- Bu kadar yatırımla birlikte gelen atık, çöp, kanalizasyon gibi sorunları çözecek mercii olarak sadece devleti veya yerel yönetimleri mi

görüyoruz? Yoksa buraya bu yatırımları yapmak isteyen yatırımcıların da bu sorunları çözümünde katkısı olacak mı?”

Panele katılanların sorularını Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Servotel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İsvan ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon cevapladı:

-Mehmet Kocadon: Ekolojik dengelerin sağlanması, sit alanlarının korunması ve doğa için yerel yönetimlerin daha etkin olması gerekiyor. Biz de bu sorunları sık sık gündeme getiriyoruz ve çözüm önerilerini paylaşıyoruz.

- Çöp sorunu ve çöp yangınları konusunda da elimizden geleni yapıyoruz. Büyükşehir yasasının yeniden ele alınması sürecinde sahil yerleşkelerinin değişken nüfusuna yönelik bir düzenleme gerekiyor. Çöp yangınları beni de çok üzen konuların başında geliyor.

- Gelin Bodrumlular olarak hep birlikte yol alalım. Eylem yapacaksak birlikte yapalım. Buradaki mücadelemizi herkesin duymasını sağlayalım. Ama birlik ve beraberlik içerisinde bunu yapalım.

- Erden Timur: Bizler doğal alanlara sit alanlarına ev yapmıyoruz. Biz sadece ön yargısız olunsun istiyoruz. İmar değişikliğine en çok karşı çıkanlardan biri benim. Kentsel Vizyon Atölyesi’ni kurarken de buna inandım. İmar değişikliği, mevcut ekolojik durumu korumaktan ranta uzar.

- Bugün yapımını tamamladığımız tüm projelerde yeşile saygılı olduk. Ayrıca yapılan projelerdeki topoğrafyaya uyum konusu imar durumlarında ve yapılan imar planlarıyla düzenlenmelidir.”

-Dağlarca Çağlar: Bodrum gibi şehirlere estetik

kurulu kurulmalı. Bodrum’u yaşamadan mimarların burada iş yapması çok zor. Bu estetik kurulunda mutlaka yöreden de insanlar olmalı. Avrupa’daki binalarda bir uyumu var. Bodrum’da da olmalı.

- İmar planlarını değiştirmeden çalışmalar yapıyoruz. Biz bugünlere Bodrum sayesinde geldik. Bunu biliyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

- Ömer İsvan: Turizm yatırımları konusunda Bodrum çok ayrı bir noktada. Buraya gelen turist havalimanı

ve otel arasında değil. Bu yüzden de kentin mirasını ön plana çıkarmalı. Kültürel birikimini dünyaya açmalı.