Dış ticaret endeksleri açıkland

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDış ticaret endeksleri açıkland
GeriEkonomi Dış ticaret endeksleri açıkland
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
10.10.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Dış ticaret endeksleri açıkland

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dış ticaret endeksleri açıkland

İhracat birim değer endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 0,6 azalırken, ithalat birim değer endeksi yüzde 4,3 arttı - İhracat miktar endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6, ithalat miktar endeksi yüzde 25,9 geriledi

İHRACAT birim değer endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 0,6 azalırken, ithalat birim değer endeksi yüzde 4,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.     

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı.     

Endeks, aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,8, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,3 ve yakıtlarda yüzde 29,3 arttı.     

İthalat birim değer endeksi söz konusu dönemde yüzde 4,3 artış gösterdi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,3 ve yakıtlarda yüzde 32,1 artarken, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,2 geriledi.     

 

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ AZALDI

İhracat miktar endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 azaldı. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22,2, yakıtlarda yüzde 11,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,9 geriledi.     

İthalat miktar endeksi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,9 düştü. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,2, yakıtlarda yüzde 19,2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 28,3 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1 artış gösterdi.     

 

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, temmuzda 155,3 olan ihracat miktar endeksi, ağustosta yüzde 3,4 artışla 160,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın ağustos ayında 144,9 olan ihracat miktar endeksi, bu yılın ağustos ayında yüzde 7,8 artarak 156,2 olarak belirlendi.     

Temmuzda 129,2 olan ithalat miktar endeksi, ağustosta yüzde 5,7 azalışla 121,8 olarak kaydedildi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın ağustos ayında 138,3 olan ithalat miktar endeksi, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,2 azalarak 113,1 oldu.     

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ağustos 2017'de 106,8 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 5 puan azalarak, bu yılın ağustos ayında 101,8'e düştü.     

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

TMSF'den çok önemli 'enflasyonla mücadele' açıklaması

Dolar ve Euro güne böyle başladı

Yıl sonuna kadar asgari %10 indirim

Ülkelerin tank güçleri belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada