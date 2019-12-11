‘Dipsiz Göl’ler için DSİ önlemi



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gümüşhane’de 12 bin yıllık Dipsiz Göl’ün define aramak için boşaltılarak yok edilmesinin ardından define aramalarını ÇED kapsamına almıştı. Dün Resmi Gazete’de yayımlanan bir yönetmelikle bu konuda bir adım da DSİ’den geldi. Yeni yönetmelikte özetle şu hükümler yer aldı: “Denizler hariç olmak üzere genel sularda DSİ tarafından yapılacak su tahsisleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili kanunların verdiği yetkiye dayanarak su kaynaklarının tahsisi, kiralanması, ruhsatlandırılması gibi işlemlerde DSİ’nin görüşü alınacak. Su tahsislerinde su kaynaklarının kalite ve miktarının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi, tahsis edilen suların kullanılmasında suyun kirletilmemesi esas olacak. Tahsis amacı dışında veya tahsis edilen miktarın üzerinde su kullanımının tespiti halinde DSİ’ye bildirilecek.

Tahsis işlemlerinde su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve kullanılmasını ilgilendiren her türlü iş ve işlemlerde, havza planları da dikkate alınacak. Tahsis izni verilen miktardan daha fazla ve amacın dışında su kullanılamayacak; üçüncü şahıslara devredilemeyecek, kiralanamayacak ve satılamayacak. Su tahsisi, emniyetli su miktarını aşmayacak şekilde düzenlenecek. Suyun kullanımında öncelik sırasında içme ve kullanma suyu ihtiyacı, çevresel su ihtiyacı, tarımsal sulama ve su ürünleri yetiştiriciliği, enerji üretimi ve sınai su ihtiyaçları, ticari, turizm, rekreasyon, madencilik, taşıma, ulaşım ile sair su ihtiyaçları olacak.”

Meltem ÖZGENÇ/ANKARA