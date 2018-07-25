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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
25.07.2018 - 12:48, Son Güncelleme:

"Dikenli incir" Avrupa yolunda

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"Dikenli incir" Avrupa yolunda

Halk arasında "Frenk yemişi" veya "Kaynana dili" olarak da bilinen dikenli incirin hasadına başlandı. İçerdiği zengin vitaminle ilgi çeken ve kasası 55 liradan satılan dikenli incir, yöre halkı için gelir kapısı oldu.Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer: "Rusya’dan sonra Avrupa’ya da ihraç edeceğiz."

MERSİN’İN Tarsus ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve dikenleri nedeniyle toplanması zahmetli olan dikenli incirin hasadı başladı.

Halk arasında "Frenk yemişi" veya "Kaynana dili" olarak da bilinen dikenli incir, Mersin’in Tarsus ilçesinde kırsal bölgede bulunan 36 köyde doğada kendiliğinden yetişiyor. İçerdiği zengin vitamin ile ilgi çeken dikenli incir, yöre halkı için de gelir kapısı oldu.

Sıcak mevsimde ve bir cins kaktüsün meyvesi olarak kayaların arasında tamamen organik olarak yetişen dikenli incir, herhangi bir ilaç veya gübreye gerek duymadan doğada kendiliğinden yetişiyor.

Üretim alanlarının bu yıl arttığını belirten Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer yaptığı açıklamada, ilçenin 36 köyünde yetiştirilen dikenli incirin rekoltesinin her yıl arttığını belirtti.

Üreticilerin yüksek rekolte ve bu ürüne olan ilginin her geçen gün artması nedeniyle mutlu olduğunu belirten Ali Ergezer, “Bölgemizde dikenli incir hasadı başlamıştır. 2017 yılında Rusya’ya ihraç etmiştik. Bu yıl ihracatın çok daha fazla artacağını görmekteyiz. Ülkemizin içinde dikenli inciri artık herkes biliyor. Hedefimiz Avrupa’ya açılarak, dikenli incirimizi her pazara sunabilmektir. Avrupa’ya göndermek için gerekli hazırlıklar yapılıyor. Dikenli incirin bir şifa ürünü olduğunu ve çok kıymetli olduğunu tanıtarak hem Türkiye’ye hem de Avrupa'ya ürünümüzü pazarlamanın mücadelesini veriyoruz. Dikenli incir en fazla bizim bölgemizde yetişmektedir ve rekolte ortalama 5 bin tonun üzerindedir. Biz bunun bin tonunu dış piyasaya gönderip 4 bin tonunu da iç piyasada pazarlamak hedefindeyiz” dedi.

Son yıllarda ihracatın da olmasıyla dikenli incirin yöre halkı için önemli bir gelir haline dönüştüğünü aktaran Ergezer, “Bugüne kadar dikenli incir geliriyle 200 çocuğumuz üniversite bitirdi. Şu anda 36 köyümüzde dikenli incir doğal ortamda organik olarak yetişmektedir. Geçen yıl Rusya ile başlamıştık şu anda Almanya, Fransa, İtalya ve Doğu bloklarındaki ülkeler ürünümüzü tanıyor. Biz üretmeyi biliyoruz dünya ile rekabet edecek kadar kaliteli ürünler yetiştiriyoruz, verimden de şüphemiz yok ancak maliyetlerin çok yüksek olmasından dolayı da üretimden kaçıyoruz“ şeklinde konuştu.

Dikenli incir üreticilerinden Nuri Aktaş ise, “Bu inciri sabahları aç karnına yediğimiz zaman bağırsaklarımızı çalıştırır. Şeker hastası insanlar da yer, herhangi bir sakıncası yoktur. Şu anda görmüş olduğunuz bu mahsulümüz Temmuz ayının 15-20 arasında başlar. Ağustos ayının 10’una kadar sürer. Tabi ki bu meyvenin başındaki bolluğa bağlı, bunun da yaklaşık biz tüketim olarak köyümüze gelen tüccarlar alıyor. Biz incirleri satarken kilo hesabıyla satmıyoruz, kasa hesabıyla veriyoruz. İçinde yaklaşık 250-300 adet var. Kasasını 50-55 TL fiyatla veriyoruz. Zahmetini görüyorsunuz, bu zahmetin karşılığını almak istiyoruz. Malımızın değer kazanmasını istiyoruz” dedi.

Üreticilerden Müşerref Aktaş ise, “Bu incirlerimiz bizim atalarımız, dedelerimizden kalma Temmuz ayında çıkıyor, hemen hemen bir ay boyunca toplanır. Başındaki meyvesi çok olursa daha fazla da sürebilir. Organiktir, gübresi yok, sulaması yok, ilaçlaması yok, çok iyi arsız bir meyvedir. Yazın bizim için gelir kaynağı oluyor” şeklinde konuştu.

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