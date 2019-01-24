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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN
24.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dijital katılım

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
Dijital katılım

Yeni katılım bankaları Emlak Katılım ve PTT Katılım ile Vakıf Katılım’ın bankacılık platformu Kuveyt Türk’ten geldi. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, çalışanlarının geliştirdiği BOA adlı yazılımı 20 ülkede 60’tan fazla bankaya ihraç edeceklerini vurguladı.

KUVEYT Türk, katılım bankaları arasında teknolojik yenilikleriyle dikkat çekiyor. Bunun son örneğini yazılım ihracıyla ortaya koydu. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, BOA adı verdikleri ve kendi mühendisleri tarafından yazılan BOA adlı bankacılık platformunu Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT Katılım’a verdiklerini söyledi. Uyan, ana ortakları Kuveyt Finans Kurumu’nun da aynı yazılımı kullandığını ve 3 yıl içinde 120 milyon liralık ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Uyan, sorularımızı yanıtladı. 2015 yılında Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama şirketini kurduklarını ve Kuveyt Türk Teknoloji Grubu içerisinde geliştirilen ürünleri Architecht üzerinden sektöre sunmaya başladıklarını kaydeden Uyan, şöyle konuştu: “Kocaeli Şekerpınar’daki Bankacılık ve Yaşam Üssü ile Konya’daki Ar-Ge merkezlerinde ürüne dönen birçok projeyi Architecht aracılığıyla satışa sunuyoruz. Architecht, kısa sürede önemli bir teknoloji ihracatçısı haline geldi. Yurtiçinde ve yurtdışında milyon dolarlar seviyesinde satış gerçekleştirmeyi başardık.”

Uyan, Architecht’in en büyük anlaşmasını geçen yıl aralık ayında imzaladığını belirterek, “Architecht, Kuveyt merkezli bankacılık sistemleri satan yazılım firması ITS ile anlaştı. Şube otomasyon sisteminden mobil şubeye, ATM’den operasyon merkezine kadar tüm işlemlerin teknolojisi ihraç edildi. ITS firması üzerinden aralarında Nijerya, Malezya, Endonezya ve Mısır’ın da bulunduğu 20 ye yakın ülkede 60’tan fazla bankada Kuveyt Türk olarak geliştirmiş olduğumuz BOA Bankacılık Platformu kullanılacak. Üç yılın sonunda yaklaşık 120 milyon TL’lik yazılım ihracatı yapacağız” dedi.

ŞANGHAY BORSASI’NDA

Altın bankacılığında da Kuveyt Türk oldukça aktif. 11 yıl önce Kuveyt Türk yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak için harekete geçti. Uyan, bankanın 2018 sonuna kadar 20 ton hurda altını topladığını, 2018’de ise 2 ton ziynet altınını ekonomiye kazandırdıklarını kaydederek, “Şimdi Hazine’nin altına dayalı kira sertifikası ihracına aracılık edeceğiz. Yeni mobil uygulamamızla cep telefonlarıyla altın alım satımı yapılabilecek” dedi.

Kuveyt Türk’ün Çin Şangay Altın Borsası’nın74 uluslararası üyesinden biri olduklarını vurgulayan Uyan, ‘İlk fiziki işlem 2 Ocak’ta gerçekleştirildi. Kuveyt Türk olarak bu borsaya kabul edilen ilk Türk kurumu olmamızın yanı sıra dünya genelinde de tüm katılım bankaları arasında bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Dünyada en yüksek altın talebinin bulunduğu Çin’de, Şanghay Altın Borsası’nda yıllık bin tondan fazla ithalat gerçekleşiyor. Kuveyt Türk olarak yıllık altın işlem hacmimizin yaklaşık yüzde 20’sini uluslararası pazarlarda gerçekleştiriyoruz. Avrupa, Asya ve Avustralya kıtalarında uluslararası standartlara uyumlu kuruluşlar ile işlem yapılıyor. Şanghay Altın Borsası’na üyelik, uluslararası piyasalarda işlem hacmimizin genişletilmesine olanak tanıyacaktır’ dedi. Uyan ayrıca 2018 yılında 450 milyon dolardan fazla altın ihracatı gerçekleştirdiklerini ve Şangay Altın Borsası üyeliğiyle 2019 yılında ihracat rakamlarına daha fazla katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Uyan, ihracatı desteklemek amacıyla ihracat bedeli taahhütlü işlemlerde geçerli olacak İhracat Destek Paketi’ni devreye soktuklarını belirtti. Uyan, “İlk 6 ay ödemesiz toplam 36 ay vadeli paket kapsamında kâr oranlarını Euro’da aylık 0.34’e, dolarda ise aylık 0.48’e düşürdük. Reel ekonominin desteklenmesi ve büyümenin finansmanına katkı sağlamayı sürdürüyoruz” dedi.

EN ÖNEMLİ SORUN BÜYÜMEYİ TEŞVİK ETMEK

KUVEYT Türk Genel Müdürü Uyan, 2018’in oldukça hareketli bir yıl olduğunu ekonominin şu an dengeleme sürecine girdiğini belirterek, şöyle konuştu: “Kur ve faiz tarafında istikrara doğru gidiyoruz. Global ekonomide olumluya doğru gidiş var. 2019’da en önemli sorun büyümeyi teşvik etmek, harekete geçirmek. Bu konuda hükümetin adımlarının yanı sıra biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Bankacılık sektörü kredi ile yaşayan bir sektör. Katılım bankacılığı da böyle. Reel sektörle büyüyen bir bankayız. 2019’da da 2018’de olduğu gibi reel sektörün destekçisi olmaya devam edeceğiz.”

 

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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