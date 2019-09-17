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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dijital Cimbom

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
Dijital Cimbom

Juventus ve PSG gibi takımlarla işbirliği yaparak taraftarların blok zincir şirketi Chiliz’le dijital varlık oluşturmasını sağlayan Socios.com Türkiye’ye Galatasaray ile giriyor. Blok zincir (blockchain) teknolojisini kullanarak “Taraftar Tokenleri” (dijital varlık) oluşturan uygulama, taraftarın kulüp kararlarında etkili olmasını sağlayacak.

AVRUPA’da Juventus, Atletico Madrid ve Paris Saint Germain gibi kulüplerin yer aldığı “Resmi Taraftar Token (Jeton)” uygulamasını Türkiye’de ilk kullanan Galatasaray olacak. Kulüp taraftarları dijital varlıklarını blok zincir şirketi Chiliz’le Socios.com mobil uygulaması üzerinden oluşturarak kulüpte birçok konuda karar verici rol alacak. Blok zincir teknolojisini kullanarak çıkarılacak token ile taraftarlar birçok ankete katılacak, özel etkinliklerden yararlanacak ve “Süper taraftar” unvanına erişebilecek. Her 1 token 10 TL değerinde olacak. Kulüp buradan en yüksek payı alacak taraf olurken, taraftar da bu sayede “forma ve logo tasarımı, özel etkinlik düzenlenmesi” gibi bazı konularda karar verici rol üstlenecek ve birçok ödül kazanma fırsatı yakalayacak. Jetonlar uygulama üzerindeki alım-satım bölümünden temin edilecek.

Ortaklık yapılan kulüplerin her birinin, futbol sezonu boyunca çok sayıda bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan anket yayınlamaya söz verdiğini anlatan Socios.com CEO’su Alexandre Dreyfus, şu değerlendirmeyi yaptı: “Her anket en az iki seçeneğe sahip olacak. Bu anketlerde oy kullanmak ücretsiz. Bağlayıcı oylarla, kulübün en yüksek oyu alan seçimi hayata geçirilmesini sağlama yükümlülüğü bulunmakta. Bağlayıcı olmayan anketler taraftarların görüşlerini ölçmek için kulüpler tarafından kullanılacak. Tüm anketler güvenli bir ortamda yapılır ve kullanılan tüm oylar blokzincirinde kayıtlıdır, böylece sonuçlar şeffaftır ve değiştirilemez.

Dijital Cimbom

NASIL ÇALIŞACAK?

Alexandre Dreyfus, sistemin çalışma şeklini ise şöyle anlattı:

- Öncelikle taraftarlar telefonlarına Socios uygulamasını indirecek.

- Daha sonra her biri 10 TL değerinde olan ‘Taraftar Tokenleri’ni satın alacak.

- Bu tokenler taraftarın oy hakkına sahip olduğunu gösteren dijital varlıklar.

- Taraftarın varlıkları kadar oy gücü olacak.

- Ayrıca ‘süper taraftar’ olarak sosyal statü kazanabilecekler.

- Kulüp ile yapılan çalışmalarda locada maç keyfi, deplasman maçına takım ile gitmek, Falcao ile yemek yemek gibi hediyeler de kazanabilecekler.

- Satın alındıktan sonra; kulüp Socios.com platformunda kaldığı sürece veya siz onları satmaya karar verinceye kadar hesabınızda kalacak. Taraftar Tokenleri, Socios uygulamasında bulunan dijital varlık pazarında satılabilecek.

ANKETLERİN KONUSU NELER OLACAK?

- Yeni sezon forma tasarımları konusunda taraftarlar karar verici olabilecek.

- Kamp yeri, kulüp arması değişimi gibi konularda da taraftara gidilecek.

- Ayrıca maçın adamı, ya da taraftarın etkinlikte görmek istediği futbolcu bu ankette ortaya çıkacak.

 

SÜPER LİG’DEKİ 10 KULÜP İLE GÖRÜŞÜYORUZ

UYGULAMANIN iki ay içerisinde aktif olacağını açıklayan Alexandre Dreyfus, “Hedefimiz Avrupa’da yüzlerce kulübe ulaşmak. Devlerle teker teker masaya oturuyoruz. Galatasaray ile anlaşmamızın nedeni ise kulübün hızlıca bize geri dönüş yapması. Ama Süper Lig’de 10 kulüp ile de masaya oturduk. Kısa süre sonra diğer kulüpleri de açıklayacağız. Dünya futbol endüstrisinde artık taraftarlar söz sahibi olmak istiyor. Kulüp üzerinde etkili olmak istiyor. Biz buna aracı olmak için çalışıyoruz” dedi.

 

 

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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