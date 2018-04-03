‘Devreden KDV trafik kazasına uğradı’
GEÇEN hafta KDV paketinden çıkarılan devreden KDV uygulaması için Vergi Konseyi’nden sitem geldi.
Vergi Konseyi Başkanı Fatih Dural, 1.5 yıldır çalışılan reform paketinin bir gecede trafik kazasına uğradığını ve paketten çıkarıldığını belirterek, “Doğruyu her yerde söyleyeceğiz. Yumuşak geçiş sağlanacaktı, geri ödenmesi için 12 öneri getirmiştik. Sistemin sürdürülebilirlik şansı yok” dedi. Uygulamayı Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyelerine anlatabileceklerini belirten Dural, “Özel sektörde çarklar durduğunda faizler artacak demenin bir faydası yok. İmalat sanayi durma noktasında, can suyu olacaktı” dedi.
Dural, Hürriyet’e, şöyle konuştu: “Kaynak sıkıntısı gerekçesiyle bu madde TBMM’de tasarıdan çıkartıldı. Ama özel sektör bu devreden KDV’lerini yüzde 20-22 faizle fonluyor. Bu tutar da yıllık 15 milyar lira. 2020’den itibaren firmaların kendi parası olan 14 milyar lirayı kaynak sıkıntısı nedeniyle ödeyemeyecek buna karşılık özel sektör bankalara bu alacaklarını fonlamak için 15 milyar lira faiz ödeyecek. Bu gerçekçi ve kabul edilebilir bir durum değildir. Daha sonra KDV sistemini kaldırmak zorunda kalabiliriz.”
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