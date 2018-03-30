Devlet memurlarını ilgilendiren karar
Bakanlar Kurulu'ndan milyonlarca devlet memurunu yakından ilgilendiren karar çıktı. Devlet memurlarının zam ve tazminatlarını düzenleyen karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2018 yılında da devam edilmesine karar verildi.
Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvellerin uygulanmasına bu yıl da devam edilecek.
Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2018 yılında da devam edilmesine karar verildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle