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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
01.05.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Devlet desteği arıcı çifti ihya etti

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Devlet desteği arıcı çifti ihya etti

- Devlet desteğiyle başladıkları arıcılıkta 45 olan kovan sayısını kısa sürede 450'ye çıkaran İzmirli çift, yılda 20 ton bal, kraliçe arı ve polen satışıyla 300 bin lira gelire ulaştı.

Selçuk ilçesinde yaşayan Abdullah ve Meral Akkın çifti, yaklaşık 3 yıl önce amatör olarak arıcılığa başladı.  Abdullah Akkın, hayvanlarını satarak tamamen bu işe yöneldi ancak bu alanda çok fazla bilgi sahibi olmadığı için arıları telef oldu. 

Arıcılıkla ilgili araştırma yapan Abdullah Akkın, 2 yıl önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yürüttüğü "Genç Çiftçi Projesi"nden faydalandı. Bu kapsamda ilk önce arı yetiştiriciliği eğitimi alan Akkın'a 30 bin lira değerinde 45 kovan ve arıcılık için gerekli ekipman hibe edildi. 
Eşine, yeni başladığı işte destek olmak isteyen Meral Akkın da uzun yıllar yaptığı kuaförlük mesleğini bıraktı. 

Zamanlarının büyük bir kısmını kovanlarının başında geçiren çift, daha kaliteli bal elde etmek için farklı bölgelere gidiyor. Bahar aylarının belli dönemlerinde arılarını Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve Aydın gibi kentlere götüren Akkın çifti, 2 yıl gibi bir sürede kovan sayısını 450'ye çıkardı. 
Abdullah Akkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıcılık yapmaya başladıktan sonra hayatlarının değişmeye başladığını söyledi. 
Devlet desteğinin bir kıvılcımı ateşlediğini dile getiren Akkın, şöyle konuştu: 

"Bakanlığın verdiği arı bize maya oldu. İyi ki böyle bir şey yapmışım. Geçen sene 450 kovandan 20 ton bal aldım. Bunun dışında kraliçe arı ve polen de satışıyla beraber yıllık 300 bin lira kazanıyorum. Traktörüm ve arabam eskiydi, onları değiştirdim. Arı olmasaydı bu duruma gelemezdik." diye konuştu. 

"ARICILIĞI BIRAKMA LÜKSÜM YOK" 

Eşinin yardımları sayesinde başarılı olduğunu vurgulayan Akkın, önce bal üretimini öğrendiklerini, ardından ise gelirlerini arttırmak için kraliçe arı ve polene yöneldiklerini kaydetti. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hayata geçirdiği projelerle çiftçilere her zaman destek olduğunun altını çizen Akkın, "Arıcılık zor ama yapılmayacak bir iş değil. Disiplin ve düzen isteyen bir meslek. Arılar geçim kaynağımız oldu, bu saatten sonra arıcılığı bırakma lüksüm yok. Önce onlar bize bakacak, sonra biz onlar bakacağız." ifadelerini kullandı.  Meral Akkın ise arıcılığa kısa sürede alıştıklarını söyledi. 
Arılarla ilgilenmediği zaman kendini huzursuz hissettiğini dile getiren Akkın, "Bu işi severek yapıyorum. Geçen gün gözümden soktular ama artık 'öpüyorlar' diyorum. Arılarımızı görmeden yapamıyorum, onları evlatlarımdan ayırmıyorum. Son nefesime kadar bu işi yapacağım." dedi. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Fisun Toker de Akkın ailesinin, elde ettikleri başarıyla birçok genç çiftçiye örnek olduğunu vurguladı. 

Kent genelinde son 2 yılda 371 genç çiftçiye arıcılık, süs bitkileri yetiştiriciliği, küçük ve büyükbaş hayvancılık konusunda 11 milyon lira destek verildiğini anımsatan Toker, 2016 yılında başlayan programın 31 Aralık'a kadar devam edeceğini sözlerine ekledi. 

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