Dev şirkette Rihanna skandalı! Yumruk pahalıya patladı

SOSYAL paylaşım uygulaması Snapchat, Rihanna ve Chris Brown'un görüldüğü bir mobil oyun reklamını yayınlayarak, kullanıcılarına “Rihanna'yı tokatlamayı mı, yoksa Chris'e yumruk atmayı mı tercih edersin?” diye sordu. nytimes.com’un haberine göre, 2009 yılında erkek arkadaşı Chris Brown tarafından şiddet gören Rihanna, söz konusu reklamın ardından sosyal medya hesabı üzerinden Snapchat’e tepki gösterdi.

‘KENDİNİZDEN UTANIN’

Rihanna söz konusu paylaşımında, “Buna cahillik demek isterdim, ama o kadar aptal olmadığınızı biliyorum! Aile içi şiddet mağdurlarını utandırmak ve bu olguyla dalga geçmek için para harcadınız. Tepkim, kişisel hislerimle alakalı değil, çünkü bundan utanmıyorum. Ancak siz beni, aile içi şiddet mağduru tüm kadınları, çocukları ve erkekleri ortaya atarak, bizi aşağıladınız. Kendinizden utanın!” ifadelerini kullandı.

RIHANNA’NIN KONUYLA İLGİLİ YAPTIĞI TAM AÇIKLAMA

“Şimdi Snapchat'in zaten benim favori uygulamam olmadığını biliyorum. Sadece karışıklığın hangi noktada olduğunu anlamaya çalışıyorum. Cehalet demeyi çok isterdim ama o kadar da aptal olmadıklarını biliyorum. Kasten şiddet kurbanlarına utanç verici bir şeyi canlandırmak için para harcadın ve bir şaka yaptın. Bu konu aslında benim kişisel duygularım hakkında değil. Bunu yapmış olmak geçmişte şiddet yaşayan tüm kadın, erkek ve çocukları hayal kırıklığına uğrattı. Yazıklar olsun.”

‘KAYIP YÜZDE 5’

Zaten düşüşte olan Snapchat, iyiden iyiye kötü bir sürece girdi. Yatırımcılardan da desteğini kaybetmeye başlayan Snapchat, tek bir günde hisse senedi fiyatlarında yüzde 5 gibi çok büyük bir düşüş yaşadı. Yalnızca kadına değil her türlü şiddete karşı tepki gösteren Rihanna, Snapchat’in bu özrünü telafi etmesi için çok daha fazla uğraşması gerektiğini söylüyor. Bu süreçte Rihanna’yı haklı bulan binlerce insan platformu terk etmeye başladı.

SNAPCHAT’TEN AÇIKLAMA

Olayın ardından The Verge’e konuşan bir Snapchat yöneticisi, “Bu reklam iğrenç ve asla platformumuzda görülmemeliydi. Çok üzgünüz, inceleme sürecimizde korkunç bir hata yaptık. Bunun nasıl olduğunu araştırıyoruz, böylece bir daha asla gerçekleşmeyeceğinden emin olabilirsiniz” dedi.

NE OLMUŞTU?

2009 yılında Rihanna’nın erkek arkadaşı olan ünlü şarkıcı Chris Brown, şarkıcıya son derece sert bir şekilde şiddet uygulamış ve bunun ortaya çıkmasının ardından sert tepkiyle karşılaşmıştı. Rihanna’nın belki de en zor dönemleri olan bu dönemlere atıfta bulunan kadına şiddeti “eğlence” malzemesi haline getiren oyunun reklamını yapan Snapchat, Rihanna dışında bu reklamı gören diğer kişiler tarafından da tepkiyle karşılandı.