Dev şirketin sahibi şekerleme işine giriyor!
Tesla, SpaceX gibi dünyaca ünlü şirketlerin sahibi Elon Musk şekerleme işine giriyor.
Musk, önceki gece bir tweet atarak şekerleme ürünleri satacağını duyurdu. Musk daha öncesinde de Boring Company şirketine fon sağlamak için alev silahı ve şapka satarak büyük bir gelir elde etmişti.
Tesla, geçtiğimiz günlerde finansal olarak en kötü dönemini yaşadığını açıklamıştı, SpaceX içinde durumlar pek iç açıcı değil.
Ancak finansal işlerde farklı fikirleriyle öne çıkan Elon Musk, yine ilginç bir yöntem deneyeceğe benziyor.
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