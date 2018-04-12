Dev şirketin genel müdürüne işlem yasağı
SPK, hisseleri borsada işlem gören Gersan Elektrik Genel Müdürü Yüksel Kardeş hakkında işlem yasağı koydu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada ise, söz konusu yasağın yapılacak inceleme sonrası kaldırılmasının beklendiği kaydedildi.
Gersan Elektrik Tic. ve San. AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi: "SPK'nın 2018/17 sayılı Bülten kararı ile Genel Müdürümüz ve kurucu ortağımız Sayın Yüksel KARDEŞ hakkında vermiş olduğu geçici işlem yapma yasağı ile ilgili olarak Şirketimiz tarafından bir açıklama
yapma gereği ortaya çıkmıştır.
Şirket ve şirket ortaklarının hukuka aykırı şekilde hiçbir işlemi olmamıştır. Kurul tarafından tedbiren yapılan bu geçici işlem yasağının yapılacak detaylı inceleme neticesinde SPK tarafından en kısa sürede tamamen kaldırılacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda konu hakkında gerekli detaylı açıklamalar SPK'ya en kısa sürede yapılacaktır. Yatırımcılarımızın bu konuda hiçbir endişesi olmamasını rica ederiz."
Gersan, elektrikli araç üreticisi Tesla ile şarj istasyonu anlaşmasına imza atmıştı.
1985'te kurulan Gersan'ın, yurt içi ve yurtdışında bir dizi tesisi bulunuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle