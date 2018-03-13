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Dev şirket için kritik iddia

DHA
13.03.2018 - 12:40 | Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'ın dev petrol şirketi Aramco'nun halka arzı 2019 yılına ertelenebileceği iddia edildi.

Financial Times'da yer alan habere göre dünyanın en büyük petrol şirketi Aramco'nun hisselerinin halka arzı bu yıl gerçekleşmeyebilir ve 2019'a kayabilir.

Aramco'dan yapılan açıklamada halka arz konusunda seçeneklerin halen değerlendirildiği ve uygun bir kararın zamanı gelince verildiği belirtildi fakat zamanlama konusunda bir yorum yapılmadı.

Anlaşmanın çok büyük ve karmaşık olması Aramco'nun halka arzının kolay bir işlem olmamasının başlıca nedenlerinden biri. Suudi yetkililer şirketin değerini 2 trilyon dolar yapacak bir halka arz planlıyor. Hisselerin sadece yüzde 5'inin halka arz edilmesi 100 milyar dolar sermaye toplayacak ve Alibaba'nın 2014 yılındaki 25 milyar dolarlık halka arzı da dahil tüm geçmiş halka arzlardan daha büyük bir IPO olacak.

Ayrıca Suudi Arabistan hem kendi borsası Tedavülde, hem de Londra veya New York gibi büyük bir piyasada IPO gerçekleştirmek istiyor. Bu da büyük hukuki riskler içeren bir durum.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih geçen hafta CNNe verdiği röportajda ABDdeki hukuki süreç ve yükümlülükler büyük endişeler taşıyor. Suudi Aramvo bu tür risklere maruz kalmayacak kadar büyük ve önemli demişti.

CNN'deki habere göre halka arz süreçleriyle ilgili bir yetkili Eğer Nisanda bir karar verilmezse halka arz planlama ve gerekli süre nedeniyle kesinlikle 2019'a kayar dedi.

Etiketler: Aramco , Aramco halka arz , petrol şirketi , Ekonomi
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