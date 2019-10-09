Dev projenin yüzde 44'ü tamamlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDev projenin yüzde 44'ü tamamlandı
GeriEkonomi Dev projenin yüzde 44'ü tamamlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
09.10.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Dev projenin yüzde 44'ü tamamlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dev projenin yüzde 44'ü tamamlandı

Rize Valisi Kemal Çeber, "Günde 120 bin ton dolgu yapılıyor ve bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 44'ü tamamlanmış durumda. Havalimanı yapıldığı zaman bölge turizmine, ticaretine ve ulaşımına çok faydalı hale gelecek. Sadece Rize ve Artvin'e değil, tüm ülkeye hizmet eden bir havalimanı olacak" açıklamasında bulundu.

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden Rize-Artvin Havalimanı inşaatında günde 120 bin ton dolgu yapıldığını ve bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 44'ünün tamamlanmış durumda olduğunu söyledi.

Çeber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en çok önem verdikleri yatırımlardan birinin Rize-Artvin Havalimanı olduğunu söyledi.
İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Çeber, "Rize'de hava şartları ve coğrafi şartlar bizi biraz zorluyor. Hedefimiz havalimanımızı 29 Ekim 2020'de açmak." dedi.

Vali Çeber, üstyapı ihalesinin de hazırlandığını ve bu ay içerisinde yapılacağını kaydederek, şöyle devam etti:
"Havalimanı yapıldığı zaman bölge turizmine, ticaretine ve ulaşımına çok faydalı hale gelecek. Sadece Rize ve Artvin'e değil, tüm ülkeye hizmet eden bir havalimanı olacak. Doğa Karadeniz bölgesindeki tek havaalanımız Trabzon. Rize-Artvin havalimanı ile sayı ikiye çıkacak. Bu anlamda da bir boşluğu dolduracak."

Bu yıl Türk Hava Yolları'na en çok ulaşan şikayetlerin Doğu Karadeniz'deki bilet fiyatları ve uçak azlığı olduğunu aktaran Çeber, açılacak Rize-Artvin havalimanıyla bu sorunları da aşmayı umut ettiklerini dile getirdi.

Çeber, Rize'de göreve geldiğinde havalimanı inşaatının yüzde 14 seviyelerinde olduğunu kaydederek, "Günde 60 bin ton seviyelerinde dolgu yapılıyordu. 3-4 ay önce yenilenen iş programı sonrasında günlük yaklaşık 115 bin civarında dolgu yapılıyordu. Günde 120 bin ton dolgu yapılıyor ve bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 44'ü tamamlanmış durumda. Bu da nereden nereye geldiğimizi gösteriyor." diye konuştu.

İnşaatın yüzde 95'inin dolgu işi olduğunu belirten Çeber, "Kaya taşıyoruz ve dolgu yapıyoruz. Kalan yüzde 5'i ise üstyapı ve ulaşım aksları. Oradaki kavşak çalışmalarımız da proje anlamında hazırlandı. Zamanı geldiğinde o da ihale edilecek. Hepsi birbirine entegre şekilde tamamlanmış ve hizmete alınmış olacak." dedi.

"TÜRKİYE'NİN 56. HAVALİMANI OLARAK HİZMET VEREBİLECEK"

Rize merkeze 34, Hopa ilçe merkezine 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilecek Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye ve Avrupa'nın Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından ikinci deniz üzerine dolgu havalimanı olacak.

Uluslararası konvansiyonel boyutta yapılacak havalimanının, 3 bin metreye 45 metrelik pisti, 265 metreye 24 metrelik taksi yolu denilen bağlantı yolu ve 300 metreye 120 metrelik de apronu bulunacak. İniş kalkışlar için Boeing 737-800 tipi uçaklar referans alınarak projelendirilen havalimanında, yaklaşmalarla birlikte 4 bin 500 metrelik alanda denize paralel olarak doğu batı aksında bir pist ve pist bağlantı yolları yapılacak.

Havalimanı için 25 milyon ton taş dolgu olmak üzere toplam 88,5 milyon ton dolgu yapılması planlanıyor. Rize-Artvin Havalimanı tamamlandığında, terminal binası ve diğer üstyapı tesisleriyle Türkiye'nin 56. havalimanı olarak yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek.

Rize-Artvin Havalimanının yapımı ile Rize, Artvin ve Doğu Karadeniz'in eşsiz coğrafyasında yer alan yaylalarına İstanbul ve Ankara başta olmak üzere hava yolu ile hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım sağlanarak yurt içi ve yurt dışı turizm potansiyelinin artması ön görülüyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için önemli açıklama
Twitter'dan şok açıklama! Özür dilediler
Bakan Varank'tan operasyon mesajı: Adımları atmak üzereyiz
Tayland'da gemilerde çalışırken gördü! Henüz dalındayken satılmaya başlıyor