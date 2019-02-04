Dev projelere sigorta desteği

MAPFRE Sigorta Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alfredo Muñoz, büyük inşaat projelerine yüksek teminatlar sağlayarak, projelerin gerçekleşmesinde önemli rol oynadıklarını söyledi. Muñoz, Türkiye’de büyük projelere sigorta desteği vererek, ekonominin gelişimine katkı sağladıklarını, ayrıca Türk firmalarının yurtdışındaki işlerine de destek olduklarını kaydetti. Sigorta teminatı vererek, destek oldukları projelerden de bahseden Muñoz, “Sigortasını yaptığımız projelerden biri, Bayburt-Gümüşhane sınırında yer alan ve 2019 yılında tamamlanması planlanan Vauk Tüneli. İstanbul Başakşehir-Kayaşehir Metrosu, Gelibolu-Eceabat Karayolu ve Katar’da yapımına devam edilen Al-Khor Karayolu gibi büyük projelere de teminat sağladık” dedi.

Alfredo Muñoz, güvence altına alınan diğer yurt içi ve yurt dışı projeleri de sıralayarak, “Kıbrıs Su Temini, Astana Tren Garı, Ankara Tren Garı, Mahmutbey-Mecidiyeköy Metrosu, Marmaray deniz altı geçişi ve bağlantı yolları, Piyalepaşa Konakları, BOTAŞ çevrim santral ve gaz dağıtım projeleri, Maltepe ve Ataköy sahil dolgu ve düzenleme işleri, muhtelif yeni liman projeleri, Bakü Haydar Aliyev Havaalanı, Astana Stadyumu ve Bursa Timsah Arena Stadyumu yer alıyor. Önümüzdeki dönemde de böyle önemli projelere destek vererek hem ülke gelişimine katkı sağlamayı hem de pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

116 MİLYON TL HASAR

Alfredo Muñoz, “Büyük projelere teminat verirken reasürans konusunda zorlanıyor musunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Kendi otomatik reasürans şartlarımız ve kapasitemiz oldukça yüksek. Bu nedenle birçok projeyi ekstra özel reasürans desteği olmadan, tamamen kendi değerlendirmelerimiz ve fiyatlamamızla sigortalayabilir durumdayız. Otomatik reasürans kapasitemizi aşan durumlarda ise çok dikkatli davranmamız gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle bilinen, köklü, sermaye yapısı güçlü, finansal reytingi yüksek ve birlikte birden fazla hasar süreci deneyimlemesi yaşadığımız şirketleri seçiyoruz. Özellikle hasar yönetim ve karar sürecini üzerimizde yetkilendirerek anlaşma zemini yaratıyoruz.” Alfredo Muñoz, 2011 yılından bu yana inşaat projelerine yaklaşık 116 milyon TL’lik hasar ödemesi gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

2019 KOLAY BİR YIL OLMAYACAK



Alfredo Muñoz, 2019 yılına yönelik beklentilerini de paylaşarak, şunları söyledi: “2019 yılı inşaat sektörü için çok kolay bir yıl olmayacak, bu doğrultuda yeni projelerin miktarında düşüş yaşanabilir ama yeni müşteri kazanmak, kapasitemizi artırmak için çalışacağız. Ülke olarak bu alanda tekrar parlak yıllar geçireceğimize inanıyoruz ve biz de üzerimize düşen rolü eksiksiz olarak yerine getireceğiz. Bu anlamda Türk inşaat şirketlerinin komşu ülkelerde ya da Körfez ülkelerinde yeni fırsatlar yakalaması için onları teminatla-rımızla destekleye-ceğiz. Bu alanlarda büyük fırsatlar oluşabile-ceğine inanıyoruz.”