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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
07.05.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

Dev proje böyle ilerliyor! Tamamlandığında Avrupa'nın en uzunu olacak

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Dev proje böyle ilerliyor! Tamamlandığında Avrupa'nın en uzunu olacak

Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu üzerinde yapımı devam eden ve çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzunu olacak Yeni Zigana Tüneli'nde çalışan işçiler, bu büyük projeyle ülkelerine katkı sağlamanın gururunu yaşıyor. Yurdun çeşitli yerlerinden gelen ve aralıksız devam eden tünel inşaatı için kurulan şantiyede yaşamını sürdüren işçiler arasında kadın mühendisler ve iş güvenliği uzmanları da yer alıyor.

Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu üzerinde yapımı devam eden ve çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzunu olacak Yeni Zigana Tüneli'nde çalışan işçiler, bu büyük projede görev almanın mutluluğunu yaşıyor.

Başbakan Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de düzenlenen törenle temeli atılan ve 29 Ekim 2019'da hizmete açılması planlanan dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun tünelinde 400'ü aşkın işçi, vardiya sistemiyle gece gündüz çalışıyor.

Dev proje böyle ilerliyor Tamamlandığında Avrupanın en uzunu olacak

Projenin planlanan tarihte bitirilmesi için emek sarf eden ve şantiyede yaşamını sürdüren işçiler arasında bir makine ve 2 jeoloji mühendisi, bir iş güvenliği uzmanı, bir idari personel ile bir geri hizmet sağlayıcı olmak üzere 6 kadın personel de bulunuyor.

Bir yılı aşkın süredir aralıksız çalışmaların sürdüğü projede her bir tüpte 6 bin 350 metre olmak üzere toplamda 12 bin 700 metreye ulaşıldı.
Yeni Zigana Tüneli inşaatında saha formeni olarak görev yapan Kocaelili Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 yıldır yol ve inşaat projelerinde görev yaptığını söyledi.

Daha önce yapımı tamamlanan Karadeniz Sahil Yolu projesinde de görev aldığını anlatan 44 yaşındaki Yılmaz, meslek hayatı boyunca çalıştığı en büyük projenin Yeni Zigana Tüneli olduğunu ifade etti.

Dev proje böyle ilerliyor Tamamlandığında Avrupanın en uzunu olacak

 

"CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Yılmaz, projenin devlet ve millet açısından çok anlamlı olduğuna işaret ederek, "Avrupa'nın en büyüğü olacak bu projede çalışmaktan gurur duyuyoruz. Devletimiz büyüdükçe biz de bu tür projelere emek sarf etmekten memnun oluyoruz. Projeyi bir an önce sonlandırmak için canla başla çalışıyoruz. Bu zamana kadar çalıştığım projeler içinde en büyük mutluluğu burada yaşıyorum." dedi.

Tünel inşaatında çalışan işçilerin projeyi sadece bir iş ya da kazanç kapısı olarak görmediği ve bunun iş motivasyonuna yansıdığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

Dev proje böyle ilerliyor Tamamlandığında Avrupanın en uzunu olacak


"İşçiler burayı sadece iş olarak görmüyor. Bu projenin bitmesinin devletimiz ve milletimiz için çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Üçüncü havalimanı yapılıyor, Ovit Tüneli'ni deldik, şimdi de Yeni Zigana Tüneli. Biz bunları yapmaktan gurur duyuyoruz. Sadece ticari olarak değerlendirmiyoruz. Bu projeler milletimiz ve devletimiz için büyük projeler. Emeğimizle yüreğimizle gece gündüz 24 saat kesintisiz çalışıyoruz. Biz bunu başardıktan sonra mutluluk duyacağız."

Yılmaz, proje nedeniyle eşi ve çocuklarını yanına alarak Kocaeli'den Maçka'ya geldiğini, işleri nedeniyle ailesine vakit ayıramadığını ancak ailesinin de projenin büyüklüğü dolayısıyla bunu anlayışla karşıladığını sözlerine ekledi.

Dev proje böyle ilerliyor Tamamlandığında Avrupanın en uzunu olacak

 

"AVRUPA'NIN EN UZUN TÜNELİ BİZİM EMEKLERİMİZLE YÜKSELİYOR"

Tünel inşaatında yalıtım işiyle uğraşan 24 yaşındaki Gaziantepli Faruk Aksu da 5 aydır bu projede yer aldığını ifade ederek, çalışırken millete hizmet amacı güttüğünü vurguladı.

Evinden uzakta olmasına rağmen Avrupa'nın en uzun tünelinde çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksu, "Avrupa'nın en uzun tüneli bizim emeklerimizle yükseliyor. Bundan mutluyuz." diye konuştu.

Tünel inşaatında jumbo operatörü olarak görev yapan Trabzonlu Semih Emre Germiç, 7 yıldır çeşitli projelerde operatör olarak görev aldığını belirtti.

Dev proje böyle ilerliyor Tamamlandığında Avrupanın en uzunu olacak

Daha önce Ovit Tüneli inşaatında da görev aldığını anlatan 28 yaşındaki Germiç, "Bir yıldır burada çalışıyorum. Ovit Tüneli'ni bitirip açılışını yaptığımızda gerçekten duygulandık. Bunlar ülkemiz adına geç kalmış projeler. Bunlar bize nasip olmuş. Bir emeğimiz olmuş. İnsan duygulanıyor. Bu proje bizim için sadece bir iş değil. Bu projelerde emeğimiz olduğu için gururluyuz. Burada herkes canını dişine takıyor, çalışıyor. Avrupa'nın en uzun tünelini yaptığımız için gururluyuz." ifadelerini kullandı.

 

AVRUPA'NIN EN UZUN TÜNELİ İÇİN KADINLAR DA SAHADA

Yeni Zigana Tüneli inşaatında makine mühendisi olarak görev yapan 27 yaşındaki Artvinli Derya Kerastacı ise üniversiteyi bitirdikten sonra ilk olarak bu projede görev aldığını söyledi.

Dev proje böyle ilerliyor Tamamlandığında Avrupanın en uzunu olacak

Yaklaşık 4 aydır şantiyede işçilerle birlikte çalıştığını ifade eden Kerastacı, "Böylesine büyük bir projede bir kadın olarak emeğimizin olması güzel bir duygu. Bu tünel tamamlandığında Avrupa'nın en uzun tüneli olacak. Ülkemizde böyle büyük projelerin içinde yer almaktan dolayı çok mutluyum. Avrupa'nın en uzun tünelinde Türk kadınlarının da emeği var. Kadın olarak bu tür projelerde her zaman olacağız." değerlendirmesini yaptı.
Tünel inşaatında iş güvenli uzmanı olarak çalışan Ebru Ustabaş ise projede yaklaşık bir yıldır yer aldığını aktardı.

Yeni Zigana Tüneli öncesinde başka tünel şantiyelerinde de çalıştığını anlatan Ustabaş, sözlerini şöyle tamamladı:
"İş güvenliği burada daha önce çalıştığım şantiyelere nazaran daha üst seviyede. Projenin büyüklüğü, hükümetimizin desteği ve işçilerimizin özverili çalışmalarıyla birlikte iş güvenliğini de önemsiyoruz. Buradaki arkadaşlarımız Avrupa'nın en uzun tünelinde gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Biz de onların can güvenliği için azami özen gösteriyoruz. Şantiyemizde kadın çalışanların olması bizleri sevindiriyor. Kadınlar olarak biz de emeğimizi, gücümüzü, yeteneğimizi ve tecrübemizi ortaya koyuyoruz."

Dev proje böyle ilerliyor Tamamlandığında Avrupanın en uzunu olacak

Dev proje böyle ilerliyor Tamamlandığında Avrupanın en uzunu olacak

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