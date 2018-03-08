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Dev holdinge FETÖ'den el konuldu! 3 sahibi aranıyor

Hürriyet Haber
08.03.2018 - 10:24 | Son Güncelleme:

Antalya’da faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding’e FETÖ soruşturması kapsamında el konuldu. Holding’in 3 sahibi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca şirketin FETÖ’den el konulan Öpçin Mobilya’ya kestiği faturaların açıklama bölümüne HİMMET’ yazdığı tespit edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya'da faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding'e el konuldu. Holding'in 3 sahibi Recai Kırmızıtaş, İsmail Kırmızıtaş ve Hamza Kırmızıtaş hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah'ın haberine göre Soruşturma kapsamında, Kırmızıtaş Holding ve bünyesinde bulunan tüm şirketlere yönelik Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın raporu, Antalya Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın bilirkişi raporu, HTS Analiz Raporu ve diğer yapılan tespitler doğrultusunda önemli bilgiler ortaya çıktı.
Dev holdinge FETÖden el konuldu 3 sahibi aranıyor
Recai Kırmızıtaş

FETÖ'CÜ KURULUŞLARLA İLİŞKİLİ

Holding'in, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası örgüt ile irtibatı veya iltisakı olması nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernek, federasyon gibi kuruluşlar ile FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında işlem yapılan şahıslar ve kayyum atanan şirketler ile parasal yönden ilişkili olduğu tespit edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında adı geçen şirketlere CMK 133. Maddesi uyarınca Tasarruk Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandığı ve şirket yetkilileri Recai Kırmızıtaş, İsmail Kırmızıtaş ve Hamza Kırmızıtaş isimli şahısların tüm mal varlıklarına 671 sayılı KHK kapsamında tedbir konulduğu öğrenildi.

Bu doğrultuda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından verilen talimat doğrultusunda 3 şüphelinin adreslerinde ve 4 şirketin 3 faaliyet gösterdiği adreste şüphelilerin yakalanabilmesi ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince operasyon başlatıldı. 2 şüpheli yakalanırken bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

FATURALARDA 'HİMMET' AYRINTISI

Ayrıca bu holdingin FETÖ'den el konulan ve kayyum atanan dev mobilya şirketi Opçin Mobilya'ya kestiği faturaların açıklama bölümüne HİMMET yazdığı tespit edildi. Faturalar ise daha önce Öpçin Mobilya'da yapılan aramalarda ele geçirildi.

 

 

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Etiketler: son dakika , Kırmızıtaş Holding , Kırmızıtaş Holding fetö
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