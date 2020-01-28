Deutsche Bank: Yeni dijital para birimi iki yıl içinde yaygınlaşabilir

Deutsche Bank raporunda, merkez bankaları tarafından oluşturulacak dijital para birimleri (CBDC) ile ilgili de merkez bankalarının herkes için kazanç sağlayacak hesaplar açabileceği belirtilirken, ticari bankaların "bankalara hücum etmek zorunda kalmayacakları" vurgulandı.

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Francois Villeroy de Galhau "para birimlerinin gizli olamayacağını ve bu sebeple dijital para birimlerinin kontrolünde özel şirketler yerine merkez bankalarının olması gerektiğini söylemişti.