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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.07.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Dericiler "büyük pazara" gözünü dikti

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Dericiler "büyük pazara" gözünü dikti

Türk deri ihracatçıları, yılda yaklaşık 6,5 milyar dolarlık deri ithalatının yalnızca 38 milyon dolarını Türkiye'den karşılayan Güney Kore pazarına yöneldi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, sektör olarak yılda yaklaşık 6,5 milyar dolarlık deri ithalatının yalnızca 38 milyon dolarını Türkiye'den karşılayan Güney Kore pazarına yöneldiklerini söyledi.

Zandar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deri ihracatında ayakkabının etkisiyle yılın 6 ayında yüzde 17'lik bir artış olduğunu vurguladı.  Türkiye'nin ihracatını artırmak için yeni pazarlara yöneldiklerine işaret eden Zandar, bu kapsamda batıda İngiltere, doğuda ise Güney Kore'yi hedef pazar olarak belirlediklerini kaydetti.

Özellikle Güney Kore'deki pazarın büyüklüğüne dikkati çeken Zandar, "Güney Kore ile aramızda Serbest Ticaret Anlaşması var. Bu da Asya ülkeleri arasında ekonomik anlamda tek anlaşma diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Moda Güney Kore'den takip ediliyor"

Türkiye ile Güney Kore arasında çok önemli bir geçmişin olduğunu belirten Zandar, Kore Savaşı'nda Türk askerinin büyük başarılara imza atması ve kahramanlıkları sayesinde ülke halkının Türkiye'ye minnet duyduğunu vurguladı.

Güney Kore'nin teknolojik anlamda çok başarılı olduğuna işaret eden Zandar, şunları kaydetti: "Asgari ücret yaklaşık bin 300 dolarlarda. Özellikle Avrupa Birliği ve ABD menşeli ürünleri çok seviyorlar. Ülke olarak modayı çok yakından takip ediyorlar. Eskiden modadan etkilen bir ülkeydi şimdi etkileyen bir ülke konumunda. Bugün dünyadaki büyük moda markaları koleksiyon hazırlık döneminde Güney Kore'deki vitrinleri gezmeye gidiyorlar. Önceden İtalya, İngiltere, Fransa'ydı şimdi Japonya ve Güney Kore oldu."

Güney Kore'nin dış ticaret fazlası verdiğini ancak deride ithalata bağlı olduğunu aktaran Zandar, "Ayakkabıda 2018 ithalatı 3 milyar dolar. Türkiye'den sadece 960 bin dolarlık alım yapmış. Saraciye konusunda 2,7 milyar dolarlık bir ithalat var yalnızca 384 bin dolarlık ihracat yapmışız. Deri post anlamında 500 milyon dolarlık bir ithalat yapıyor. Bizim ihracatımız ise 30 milyon dolar. Deri konfeksiyon da ise 57 milyon dolar ithalat yapıyor biz 7 milyon ihracat yapmışız. Yılda yaklaşık 6,5 milyar dolarlık deri ithalatı gerçekleştiren Güney Kore, bunun yalnızca 38 milyon dolarlık bölümünü Türkiye'den karşılıyor." bilgilerini paylaştı.

"İlk hedef zincir mağazalar"

Ülkede markalı ürünlere büyük ilgi olduğuna işaret eden Zandar, "Güney Kore'de ayakkabı ve saraciye çok ciddi bir potansiyel var. Bir Çin gerçeği var ama Türkiye onlar için kaliteli ve ekonomik malda bir tercih sebebi olabilir." dedi.

Türkiye olarak ilk etapta markalarla değil mal üretimiyle hizmet vermeyi hedeflediklerini dile getiren Zandar, ülkede deri konfeksiyon ürünlerinin de ciddi alıcısı olduğunu söyledi.

Güney Kore'de 200'ün üzerinde şubeleri olan zincir mağazalar olduğuna değinen Zandar, "Ayakkabıda ilk hedefimiz büyük zincir mağazaları Türkiye'den mal almaya çekmek olacak. Bunun için Türkiye'deki üreticilerin onların zevkine uygun üretimler yapması lazım. Vitrin fiyatları AB'ye göre yüksek. Bugün AB'de 100 avroya satılan ürün orada 250-300 dolara satılıyor. Bizim oraya çok rahat mal verme şansımız var. Genelde klasik modelleri tercih ediyorlar. Bizim yaptığımız ürün çeşitlerine çok yakın." diye konuştu.

"e-ticarette alt yapı hazır"

Klasik yolların yanında e-ticaretle de Güney Kore'ye girme şanslarının olduğunu belirten Zandar, şöyle konuştu:
"e-ihracat konusunda Türkiye'deki önemli bir firmanın bir kısmı Koreliler tarafından satın alındı. Bu firma yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, Türkiye'den oraya direkt satış gerçekleştirebilecek altyapı hazır. Fakat belli bir potansiyeli göremedikleri için daha devreye sokmamışlar. Oraya mal anlamında hizmet vermeye başladığımız andan itibaren marka anlamında da Türkiye'de bugün kendini ispat etmiş markaların orada e-ihracat üzerinden satışa başlaması mümkün."
Bu arada Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, Türkiye 2019'un ilk 6 ayında deri sektöründe 831 milyon 531 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.  İhracatta 513 milyon dolarla ayakkabı ilk sırada yer alırken, 127 milyon dolarla deri postlar ikinci, 115 milyon dolarla saraciye sektörü üçüncü sırada yer aldı.

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