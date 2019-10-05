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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.10.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Deprem sonrası kiralık ve satılık ev fiyatları değişti

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Deprem sonrası kiralık ve satılık ev fiyatları değişti

İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında yeni evlerin hem kirası hem de satılık fiyatları yükseldi.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta 5.8 şiddetinde yaşanan depremin ardından özellikle eski evlerde yaşayanlar yeni ev arayışına girdi. Emlak sektörü hareketlendi, son günlerde ’depreme dayanıklı ev’, ’yeni bina’, ’deprem yönetmeliğine uygun ev’ gibi ilanlar öne çıktı. Fakat bu durum özellikle kiralık ev fiyatlarını uçurdu. Deprem korkusuyla ev arayan vatandaşlar, fiyatların yüksek olmasından şikayet etti.

Geçtiğimiz yıllarda ev ilanlarında boğaz manzaralı, toplu taşımaya yakın gibi özellikler yer alırken İstanbul'da yaşanan 5.8'lik depremin ardından depreme dayanıklı ev, yeni bina gibi cümleler de eklendi. Emlakçılar yoğun talep nedeniyle özellikle Avcılar, Büyükçekmece gibi bölgelerde kira fiyatlarında artış yaşandığını bildirdi. Zemin veya girişteki dairelerde yaşayan insanlar artık ikinci, üçüncü katlara yönelirken, az katlı binalara da talebin arttığı ifade edildi. Yeni binalar da bölgesine göre değişmekle birlikte 2+1 dairenin kiralık fiyatı bin 200 liradan başlıyor. Depremden sonra kiralık ev fiyatlarında 300-400 liralık bir artış yaşandı.

KİRALIK EV FİYATLARI ARTIYOR

Talebin satın almadan çok kiralama yönünde olduğunu söyleyen Büyükçekmece bölgesinden Emlak Danışmanı Ulaş Gezen, "Bölgemizde 40-45 yıllık, eski binalar var. Bu binalarda yaşayan insanlar yeni konutlara geçmek için ofisimize geliyor. Son günlerde yoğunluk var. Müşterilerimizin yüzde 45'i eski binasından yeni binaya geçmek talebiyle başvuruyor. Şu anda ev satın almak değil kiralamak istiyorlar. Bu da kiralık ev fiyatlarını artırmaya başladı. Uzun süredir satılmayan yeni gayrimenkullerdeki evler de talep görmeye başladı. Piyasada depremin etkisini hissediyoruz" dedi.

İLANLAR DEĞİŞTİ

Emlak danışmanı Mehmet Faruk Özgen ise, deprem olmadan önce insanların binaların dayanıklı olup olmadığına çok fazla dikkat etmediğini dile getirerek, "Şu anda bize gelen insanlar depremden nasıl daha az etkileniriz diye konut arıyor. Sön dönemde ilanlarımızı farklı girmeye başladık. İlanlarda insanlara radyal sistemin, yeni binaların olduğunu ifade eden kelimeler kullanarak onların için rahatlatmaya çalışıyoruz. Depremden sonra yeni bina arayışları başladı. Özellikle konut sahipleri kendi dairelerini kiraya vermeyi bile düşünmüyor, yeni binada kiraya çıkayım, çocuklarımı koruyayım, depremden etkilenmeyeyim diye alternatifler aramaya başladı" diye konuştu.

ARTIK DEMİR, KİRİŞ VE BETONUN ÖZELLİKLERİNİ DE YAZIYORUZ

İnternet üzerinden girdikleri ev ilanlarında daha önce belirtmedikleri birçok özelliği artık yazdıklarını vurgulayan Özgen, "Depreme karşı inşaat firmasının aldığı tedbirleri, betonun, demirin ve inşaatın detaylı özelliklerini açıklıyoruz. Önceden oda sayısını ve kira fiyatını yazardık. Şimdi kolon, kiriş sistemine kadar yazıyoruz. Yazmak zorundayız çünkü artık insanlar haklı şekilde buna yöneldi" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR EV FİYATLARINDAN ŞİKAYETÇİ

Eski evlerde yaşayan veya oturdukları yer depremde hasar gören vatandaşlar yeni konut arayışında. Depremden sonra fiyatların arttığını dile getiren vatandaşlar bu durumdan şikayetçi. Emlakçı emlakçı gezerek bütçelerine uygun ev bulamadıklarını söyleyenler kara kara ne yapacağını düşünüyor.

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