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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
01.10.2018 - 17:21, Son Güncelleme:

Denizli’de ihracat Eylül ayında yüzde 8,8 arttı

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Denizli’de ihracat Eylül ayında yüzde 8,8 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı. Açıklamayı değerlendiren Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli’nin ülke ihracatına büyük katkı sağladığını belirterek, “Ağustos ayında, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin etkisi sonucunda oluşan ihracat azalışımızın ardından, eylül ayıyla birlikte, ihracatımızın güçlü artışına devam ettiğine şahit olduk” dedi.

ÜYELERİ tarafından DENİB üzerinden yapılan ihracatın, Eylül ayında yüzde 8,8 artarak 216 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Memişoğlu, “Yılın ilk dokuz ayında ise, DENİB ihracatı yüzde 5,7 oranında yükselişle 1,9 milyar dolara ulaştı. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatının Eylül ayında yüzde 18 oranında arttığını ve 287 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Ocak-Eylül döneminde, Denizli ihracatı yüzde 14,3 artış ile 2,5 milyar doları aştı. İhracatta rekorlar yılında ilimiz ihracatının ülkemiz ihracatına sağladığı güçlü katkı hepimiz için ekstra motivasyon kaynağı. Sene sonunda ulaşılacağını öngördüğümüz ihracat rakamının sadece ülkemiz için değil Denizli ve DENİB için de bugüne kadar ulaşılmış en yüksek değer olacağını düşünüyoruz” dedi.

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