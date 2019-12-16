Denizli TOKİ projeleri hangi ilçelerde yapılacak? İşte Denizli'de toplu konut projesinin yapılacağı ilçeler

TOKİ’nin 81 ilde yapacağı 100 Bin Sosyal Konut Projesi Denizli'yi de kapsıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz gün müjdesini verdiği Türkiye genelinde '100 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Denizli'nin bazı ilçelerinde proje başlayacak.. Peki, TOKİ Denizli sosyal konut projeleri nerede, hangi ilçelerde yapılacak?

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 360, Bekilli'de 300, Bozkurt 150, Honaz 200, Pamukkale ilçesi Kocadere'de 1050, Pamukkale ilçesi Yeniköy'de 1000 ve Çivril ilçesinde 400 konut yapılacağı duyuruldu

HER YIL 100 BİN YENİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı.

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aylık geliri 5 bin 500 TL'den düşük olanlar başvuracak

Aylık 849 lira taksitle 1,5 yıl içinde bitirilmesi planlanan konutlar özelliklerine göre 140 bin ila 210 bin TL arasında fiyatla satılacak. Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu konutlara sahip olabilecek.

Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5 bin 500 TL'den düşük olanlar başvuracak.

SOSYAL KONUT BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular yapılacak. Başvuru işlemleri 16 Aralık ve 15 Ocak 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.