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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.07.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Deniz Postası İstanbul'da hizmete başladı

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Deniz Postası İstanbul'da hizmete başladı

PTT'nin Deniz Postası hizmeti İstanbul'da sunulmaya başlandı. Mobilize deniz taşıtlarında, karadaki PTT şubelerinde yapılan tüm işlemler yapılabilecek.

PTT AŞ, Deniz Postası hizmetini İstanbul'da sunmaya başladı. PTT AŞ ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda hayata geçirilen Deniz Postası hizmeti basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıda verilen bilgilere göre, deniz postasında İstanbul pilot bölge olarak belirlendi. Önümüzdeki dönemde nüfus yoğunluğu yaşanan turistik bölgelere de denizde hizmet yapılacak.

Yeni başlanan uygulama ile mobilize deniz taşıtlarında, karadaki PTT şubelerinde yapılan tüm işlemler yapılabilecek.
Toplantıda konuşan, PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT AŞ'nin 179 yıllık tecrübesini, çağın gerekleri ve imkanları doğrultusunda hayatı kolaylaştıran yeniliklere dönüştürerek vatandaşların hizmetine sunduğunu söyledi.

Bozgeyik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çalışmalarımızın ışığında son 3,5 yıldır yürütmüş olduğumuz dönüşüm programı kapsamında mobilize araçların, mobil hizmetlerinde yaygınlaşmasına yönelik olarak 2017 yılında değerli hocamız Prof. Dr. Metin Yerebakan liderliğinde bir araç çalıştayı yapmıştık. Orada havada, karada, denizde ve demir yollarında intermodel ulaşımın insan hizmetine en hızlı bir şekilde nasıl yaygınlaşması gerektiğini ve bütün ulaşım metotları ile ilgili kendi hizmetimizde nasıl kullanacağımızla ile ilgili hedefler koymuştuk. İşte o hedeflerden birisi bugün gerçekleşmiş oluyor.  Deniz Postası araçlarımızı, denizde ulaşamadığımız ya da geç ulaştığımız vatandaşlarımızın hizmetini tam zamanında gerçekleştirme hedefine uyarak inşallah hizmete almış olacağız. Bugün ilk defa İstanbul'da bu hizmeti açıyoruz. İnşallah diğerleri de geriden gelecek. Arkadaşlarım sezona yetiştirmek için gece gündüz uğraşıyorlar. Göcek'te, Marmaris'te, Bodrum'da ülkemizin 3 yanındaki denizlerin neresinde neye ihtiyacımız varsa Mobilize Deniz Taşıtları ile bunları taşımış olacağız."

Deniz Postası'nın Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Bozgeyik, PTT'nin müşteri ve çalışan memnuniyetini odağına yerleştirmiş olduğu hizmetlerinde memnuniyet oranını bu hizmet ile çok daha ileri taşımış olacaklarını belirtti.

Bozgeyik, "Bu sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin muhtelif bölgelerindeki adalar ve ana kara arasındaki özel kargo taşımacılığını da geliştirecek. Bununla aslında biz dünyada bir ilki daha Türk postası olarak gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Dünya Posta Birliği'nin konsey başkanlığını yürüten posta teşkilatımız deniz postasında dünyaya liderlik etmiş olacak." ifadelerini kullandı. 

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