Deney yapıp öğrenecekler

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST dördüncü gününde yağmur yağışına rağmen ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti. Festival kapsamında TÜBİTAK ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) işbirliğiyle ‘Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı’ gerçekleştirildi. Kurultayın açılışında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4 yıl aradan sonra kurultayı ilk defa TÜBİTAK ve TÜBA ortaklığında gerçekleştirildiğini belirtti. Yetenekleri geliştirmek için atılan her adımın, katlanarak geri döndüğünü kaydeden Varank, “Biz de seferber olduk. Kuracağımız 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde, 50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimleri vereceğiz. Bilimin ve teknolojinin farkında olsunlar, kendilerine sunulan müfredatın da ötesine geçsinler istiyoruz. Şundan eminim, TEKNOFEST’i ziyaret eden bu çocuklar, gençler geleceğin Türkiye’sini şekillendirecekler” dedi.

ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR

Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye için mevcut üretim yapımızdaki katma değeri ve teknoloji yoğunluğunu arttırmanın peşindeyiz. Bu durum, müteşebbislerin yatırım iştahı kadar nitelikli insan kaynağıyla da yakından ilişkili. Beşeri sermaye noktasında, emsallerimize göre karşılaştırmalı bir üstünlüğümüz var. Sahip olduğumuz bu avantajı, en iyi şekilde değerlendireceğiz. Siz değerli araştırmacılarımıza, bilim insanlarımıza da bu manada önemli görevler düşüyor.”

Varank, yurtdışına gittiğinde de bilim insanlarıyla bir araya gelmeye özen gösterdiğini vurgulayarak, “En son Yapay Zekâ Konferansı’na katılmak için gittiğim Almanya ziyaretimde, oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Araştırmacılarımızla somut iş birliği alanlarını bizzat değerlendirmek oldukça faydalı oldu” diye konuştu. Yurtdışında çalışıp, Türkiye’nin adını yücelten pek çok akademisyenin bulunduğunu vurgulayan Varank, “Biriktirdiğiniz tecrübeleri ülkemize de aktarmanızı bekliyoruz. Ayrıca ülkemizi üstün nitelikli yerli ve yabancı yabancı araştırmacılar için çekim merkezi yapmayı hedefledik” dedi.

DEVAM EDECEĞİZ

Varank, bu yıl ilk defa Uluslararası Lider Araştırmacılar Programını uygulamaya başladıklarını anımsatarak, yaptıkları çağrıya dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından başvurular aldıklarını, beklediklerinin ötesinde bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. 98’i Türk, 29’u yabancı olmak üzere 127 üst düzey araştırmacının bu programdan faydalanacağını anlatan Varank, “Desteğe hak kazananların yüzde 85’i üniversitelerimizde görev yapacak. Geri kalanlar, özel sektör kuruluşlarında ve araştırma altyapılarında çalışmalarına devam edecek. Ülkemize gelecek bu araştırmacılar, kritik Ar-Ge projelerinde önemli roller üstlenecekler. Ayrıca gençlerimiz onları rol model olarak sahiplenecek. Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’na önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Sizleri de programın aktif katılımcısı olmaya, Türkiye’de doktora öğrencileri yetiştirmeye ve bilim ekosistemimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Buna benzer bir programı, yurtiçinde çalışan araştırmacılarımız için de geliştireceğiz. Ayrıca, yurtiçinde çalışan ya da kamu imkanlarıyla yurt dışına gönderilen araştırmacıların odak teknoloji alanlarında yetkinliğini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

ERDOĞAN’DAN HALKA DAVET

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter’dan bugün TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılacağı duyururken, vatandaşları da Atatürk Havalimanı’na davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, “Yarın(bugün) milli teknoloji hamlesinin en yeni örneklerinin sergilendiği, geleceğin Türkiye’si için hayalleri olan gençlerimizin ilham kaynağı Teknofest’te olacağım. Büyük Türkiye heyecanını yüreğinde taşıyan tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı’na bekliyorum” ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR: TEKNOFEST’E BEKLİYORUM

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’e haftasonu yoğun katılımcı beklediklerini belirterek, herkesi başta milli İHA, SİHA ve helikopterler olmak üzere milli teknoloji eserlerini görmeye davet etti. Bayraktar, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, “Konserimiz vardı akşam, pazar gününe ertelendi. Hava gösterilerimiz de hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. Cumartesi ve pazar yüksek düzeyde katılımcı bekliyoruz. tüm ziyaretçilerimizi sabah erkenden toplu taşıma araçlarıyla gelmelerini tavsiye ediyoruz. Burası çok yoğun olacak” açıklamasını yaptı.

517 DOKTORA ÖĞRENCİSİ YETİŞTİRİLECEK

Varank, bu yıl ilk defa devreye aldıkları bir diğer uygulamanın da Sanayi Doktora Programı olduğunu hatırlatarak, “Teoriyle pratiği bir araya getiren bu programı ben çok önemsiyorum. Hedefimiz, sanayide ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli insan kaynağını, reel sektör ve akademi işbirliğiyle yetiştirmek. Sonraki aşamadaysa, mezunlarımızın aktif bir şekilde istihdam edilmesi için çeşitli teşvikler vereceğiz” dedi. Bu yıl 33 farklı üniversitenin 77 firmayla yaptığı iş birliği projelerinin desteklenmeye hak kazandığını ifade eden Varank, şunları kaydetti: “Böylece sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Sizlerin de bu programın bir parçası olmanızı çok isteriz. Mevcut durumda programın yurt dışı ayağı bulunmuyor. Ama yenilikçi mekanizmalar tasarlamanın önünde hiçbir engel yok.”

ZİYARETÇİ SAYISI 1 MİLYONU GEÇECEK

Varank, TEKNOFEST için şunları söyledi: “Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan TEKNOFEST, teknoloji alanında toplumda heyecan uyandırmayı ve geleceğin teknolojilerinin gençler tarafından geliştirilmesini hedefliyor. Düzenlediğimiz yarışmalar, ileri teknoloji alanında yeni fikirler geliştirilmesi ve bu fikirlerin ürüne dönüşmesi için önemli fırsatlar barındırıyor. Etkinlik boyunca yarışmacılar, kamu ve özel sektör temsilcileriyle tanışma imkanı da yakalıyorlar. Geçen sene 550 bin katılımcıya hitap eden TEKNOFEST’in bu sene 1 milyonun üzerinde misafire ev sahipliği yapmasını bekliyoruz. Dün itibarıyla ziyaretçi sayısı 420 bine ulaştı.”