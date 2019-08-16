Demiröz: Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlar hüsrana uğrayacaktır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "17 yıldır milletimiz için gece gündüz demeden çalışarak ülkemizi üç kat büyüttük. Son bir yıldır ekonomi üzerinden yapılan her türlü saldırıya karşı gerekli önlemleri alarak hedeflerimize doğru hızla ilerliyoruz.” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, son ekonomik gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen hükümetimizin koyduğu hedeflere doğru emin adımlarla ilerlemesinin, bazılarını ürküttüğüne dikkat çeken Demiröz, " Türkiye'nin yoluna set vurmaya çalışanlar her zaman hüsrana uğrayacaktır. Hükümetimiz ve ekonomi yönetimi, süreci başarıyla yürütüyor. Son ekonomik verilere baktığımızda; bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına oranla %50 nin üstünde artış sağlayarak 95 milyara yaklaştı ve temmuz ayında bütçe 10 milyar civarında TL fazla verdi. Ocak ayında yüzde 14,7 olan işsizlik rakamları mayıs ayında yüzde 12,8’e; enflasyon ise 20’nin üstündeyken %15 seviyelerine geriledi ”dedi.
Cari dengedeki iyileşmenin Türkiye'ye ilişkin riskleri azalttığını belirten Demiröz geçen yılın mayıs ayında 57,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen cari açık, o tarihten bu yana alınan önlemlerle her ay kademeli olarak düşüşünü sürdürerek haziran itibarıyla 538 milyon dolar fazla verdiğini söyledi.
“ENFLASYON DÜŞECEK, FAİZDE İNDİRİM DEVAM EDECEK”
Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, TÜFE'nin yılbaşından beri beklentilerin üstünde olumlu bir performans sergilemesiyle yıllık enflasyonda yıl sonu itibarıyla tek haneli seviyelere kadar düşüş beklendiğine de dikkat çekti.
Para Politikası Kurulunun önümüzdeki dönemde faiz indirimine devam edeceğini beklediğini belirten Demiröz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Geçmişte içerden ve dışardan gelen en küçük bir müdahale ile etkilenen ekonomilerden; darbelere ve kur saldırılarına rağmen sarsılmayan ekonomilere geldik. 18. yaşına kutlayan AK Parti kadroları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dur durak bilmeden ülkemiz için çalışmaya devam edecektir. Her şeyin en iyisini hak eden yüce milletimiz için ilk günkü aşkla durmak yok yola devam.”
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