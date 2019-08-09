Demir ve demir dışı metaller ihracatı 5 milyar dolara dayandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDemir ve demir dışı metaller ihracatı 5 milyar dolara dayandı
GeriEkonomi Demir ve demir dışı metaller ihracatı 5 milyar dolara dayandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
09.08.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Demir ve demir dışı metaller ihracatı 5 milyar dolara dayandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Demir ve demir dışı metaller ihracatı 5 milyar dolara dayandı

Demir ve demir dışı metaller sektörü ocak-temmuz döneminde 4,78 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Demir ve demir dışı metaller sektörü ocak-temmuz döneminde 4,78 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, alüminyum, bakır, mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak, yapı malzemeleri, bağlantı elemanları kilitler ve el aletleri, döküm, kaynak malzemeleri ve metal ambalaj olmak üzere dokuz alt sektörün çatı birliği konumunda bulunan birlik temmuz ayı ve ilk 7 aylık ihracat rakamlarını paylaştı.

Sektör temmuz ayında geçen yılın aynı göre yüzde 3,48 artışla 710,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, Türkiye'nin toplam ihracatı içerisinden yüzde 4,5 pay aldı. Sektörün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat, 2019 Temmuz ayı itibarıyla 364,8 milyon dolar oldu. Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 85,8 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, onu 39,2 milyon dolar ile İngiltere, 38 milyon dolar ile İtalya izledi. Temmuz ayında dördüncü en büyük pazar olan Irak'a ihracat ise yüzde 57 gibi dikkat çekici artışla 33,9 milyon dolara yükseldi.

EN ÇOK İHRACAT ALÜMİNYUMDA
Bu yılın ocak-temmuz kümülatif verilerine bakıldığında ise sektör ihracatı yüzde 0,8 artışla 4,78 milyar dolar oldu ve genel ihracat içerisinden yüzde 4,6 pay aldı. Demir ve demir dışı metaller sektörü bu dönemde sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6'ncı sektör oldu.

Alt sektörler olarak bakıldığında alüminyum ürün grubu 1,82 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldı. Alüminyum sektörünü 1,1 milyar dolar ile demir çelik mamulleri, 1,03 milyar dolar ile metallerden eşyalar ve 804 milyon dolar ile bakır sektörleri takip etti.

ABD'YE İHRACAT YÜZDE 47 ARTTI
Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, geçen yıl 8,2 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını anımsatarak, "2019 yılında hedefi büyütmek için kalan 5 ayda çok yoğun bir şekilde çalışacağız ve geleneksel pazarların yanında yeni pazar arayışlarına hız vereceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin kendileri için önemli bir pazar olduğunu ve özellikle Çin ile olan ticaret gerginliği ve ikili ilişkilerde yaşanan sıkıntıların bir fırsat yarattığını vurgulayan Öztiryaki, ABD'ye olan ihracatta ciddi bir artış yaşandığına dikkati çekti. ABD'nin demir ve demir dışında Türkiye'nin en büyük dördüncü pazarı olduğunu ifade eden Öztiryaki, ilk 7 aylık dönemde bu ülkeye yüzde 47 artışla 246,4 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını bildirdi.

Öztiryaki, söz konusu yükselişte en büyük katkıyı alüminyum yassı ve folyo ürünlerindeki artışın yaptığını belirtti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Bakan Pakdemirli'den Kurban Bayramı uyarısı
Burada konut sahibi olanlar yaşadı! İşte en değerli il ve ilçeler
O ülkeden Van'a resmen akın ettiler... Adım atacak yer kalmadı