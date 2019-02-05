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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.02.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Demir: Türk sanayisi bir bütündür

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Demir: Türk sanayisi bir bütündür

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Yapacağımız işlerde, harekatlarda vereceğimiz kararlarda şunun bunun parmak sallamasına, tehdidine pabuç bırakmadan öz güvenimizle sahada etkin olabiliyorsak netice budur. Bu neticeye giden yolda Türkiye, Türk sanayisi bir bütündür" açıklamasında bulundu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayisindeki hedeflerine ilişkin, "Yapacağımız işlerde, harekatlarda vereceğimiz kararlarda şunun bunun parmak sallamasına, tehdidine pabuç bırakmadan öz güvenimizle sahada etkin olabiliyorsak netice budur. Bu neticeye giden yolda Türkiye, Türk sanayisi bir bütündür." dedi.

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, tasarım ve üretim faaliyetlerinde birlikte çalıştığı yan sanayi ve üretici firmalarla Congresium Ankara'daki Güç Birliği Zirvesi'nde bir araya geldi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin ülkenin bekası için olmazsa olmaz unsurlardan olduğunu söyledi.
Bu alandaki çalışmaların, ülke çapında, halka gurur veren ve güveni artıran bir şekilde devam ettiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:
"Ancak almamız gereken mesafeler fazla ve sürekli olarak hedefimizi büyüterek devam etmek zorundayız. Ülkenin bekası, güvenliği için mücadele eden güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliklerini milli ve yerli sistemlerle sağlayabildikleri ölçüde, yapacağımız işlerde, harekatlarda vereceğimiz kararlarda şunun bunun parmak sallamasına, tehdidine pabuç bırakmadan öz güvenimizle sahada etkin olabiliyorsak netice budur. Bu neticeye giden yolda Türkiye, Türk sanayisi bir bütündür."

Demir, sektörde lokomotif rolü üstlenen belli ana yükleniciler bulunduğuna işaret ederek, "Bu şirketlerimizin kritik bir görevi var. Kendileri bir çınar olsalar da gölgelerinde ot bitmeyen ağaç olmak yerine gölgelerinde nice filizler yetiştiren ve bu sektörü bir ormana dönüştüren yapı olmak durumundalar." ifadesini kullandı.

GÜÇ BİRLİĞİ VURGUSU

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün de firmalarının, bireysel fedakarlıklar ve başarılardan çok uzun dönemli hedeflere katkı sağlayacak, fedakarlık ve birlikte başarma duygusuna odaklanmış güç birliğinin ispatı olduğunu söyledi.

Görgün, şirketin temel hedeflerine de değinerek, "Temel hedefimiz sadece büyümek değil, birlikte büyümek ve büyütmektir. Birlikte büyümek ise hedef birliği, gönül birliği kısacası güç birliği olmadan mümkün değildir. Bugün de güçlü Türkiye için en önemli konu, teknolojik anlamda dışa bağımlılığı azaltan yenilikçi ve güvenilir çözümler sunmayı hedefleyen, milli savunma sanayimize güç katan tüm paydaşların ortak hareket etmesinin gerekliliğidir." dedi.

ASELSAN olarak birlikte çalıştıkları firmaları geliştirici ve yetkinliklerini artırıcı faaliyetlerde bulunmalarının en büyük sorumlulukları olduğunu anlatan Görgün, eğitim, tedarikçi finansmanı, teknik danışmanlık, ortak altyapı kullanımı ve benzeri destekleri daha etkin hale getirme konusunda yeni çalışmalara imza atmaya başladıklarını anlattı.

ASİL PROJESİ

Görgün, Türkiye'de ilk kez hayata geçirecekleri "Aselsan Sosyal İnovasyon Liderleri - ASİL" projesine ilişkin ise "ASİL Projesi, savunma sanayindeki öncü rolümüzü sosyal projelere de yansıtacak, ülkemizin ve toplumumuzun ihtiyaçları ve gelişimine yönelik projelerin geliştirilmesi amacıyla Türkiye'ye örnek olacaktır. Proje çatısı altında üniversite öğrencileri, profesyoneller, tedarikçiler ve girişimciler için bilgilendirme ve gelişim platformu kuruyoruz. Bu platform sayesinde tüm tedarikçilerimiz için farkındalık, insan kaynağı, eğitim, bilgi ve gelişim odaklı hizmetler sunacağız." bilgisini paylaştı.

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