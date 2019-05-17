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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.05.2019 - 07:18, Son Güncelleme:

DEİK Başkanı Olpak: Çabamız ve amacımız Türkiye'yi güçlü geleceğe hazırlamak

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DEİK Başkanı Olpak: Çabamız ve amacımız Türkiye'yi güçlü geleceğe hazırlamak

DEİK Başkanı Nail Olpak "Çabamız ve amacımız, ülkemize, elimizden gelen maksimum katkıyı yaparak, Türkiye'yi geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Çabamız ve amacımız, ülkemize, elimizden gelen maksimum katkıyı yaparak, Türkiye'yi geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak. Türkiye, siyasi iradenin öncülüğünde, iş, akademi, sanat, spor dünyasıyla hep birlikte, 'bir' olarak geleceğe hazırlanıyor." dedi.

DEİK geleneksel iftarı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 

DEİK Başkanı Olpak, bir otelde gerçekleştirilen iftardaki konuşmasına, geçirdiği bir kaza sonucu uzun süredir toplantılara katılamadığını, şu an kendisini daha iyi hissettiğini açıklayarak başladı. 

Ramazan ayının anlam ve önemine değinen Olpak, şöyle konuştu: 

"Bizler, birbirimizden ne kadar farklı olsak da, aslında bir bütünüz, 'bir'iz. Bizler, farklı ırk ve mezheplerden, bu topraklarda, yüzyıllardır, bir orkestranın farklı enstrümanları gibi saygıyla huzurla, birlikte yaşıyoruz." 

Olpak, Yeni Zelanda'da, Sri Lanka'da ve farklı coğrafyalarda yaşanan terör saldırılarından duydukları acıyı anlatarak, terörün ortak sorun olduğuna işaret etti. 
Terörün dini, dili, ırkı, milleti, yeri ve zamanı olmadığını ifade eden Olpak, şunları anlattı: 

"Dünyanın çeşitli yerlerinde, nefretin farklı versiyonlarıyla kendisini gösteriyor. Amasız ve fakatsız, her türlü terör sebebiyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyor, onların yanında olduğunu ifade eden duyarlı insanlara da içtenlikle teşekkür ediyorum. Suriye, Filistin, Yemen gibi Müslüman coğrafyasında yaşanan çatışmaları da üzüntüyle takip ediyor, masumları hedef alan saldırıların bir an önce sona ermesini diliyorum. Hepimize yetecek denli büyük ve görkemli olan bu dünyada, kardeşçe bölüşmeyi, kalplerimizdeki zırhları eritmeliyiz ki, huzura erelim, gelecek nesillere daha adil bir dünya bırakabilelim." 

DEİK bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Olpak, DEİK'in kurulduğu günden bu yana, yenilenerek çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. 

Olpak, İş Konseylerinin sayısının en son Güney Sudan'ın da eklenmesiyle 146'ya ulaştığına dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: 
"Çabamız ve amacımız, ülkemize, elimizden gelen maksimum katkıyı yaparak, Türkiye'yi geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak. Türkiye, siyasi iradenin öncülüğünde, iş, akademi, sanat, spor dünyasıyla hep birlikte, 'bir' olarak geleceğe hazırlanıyor. 

Bunları yaparken, her fırsatta söylüyoruz, iş dünyası pozitif istikrarı sever, iş dünyası önünü görmek ister, belirsizlikten hoşlanmaz. Huzur, güven ve istikrar bizim şiarımız. Hep birlikte, iş ve ekonomi gündemimize odaklanarak, yatırım ortamımızı iyileştirecek adımları daha hızla atarak, geleceğimizi daha güzel şekillendireceğimize inanıyorum." 

Olpak, konuşmasının sonunda, DEİK üyeleri adına MEB ve Kızılay iş birliğinde ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet hediye edeceklerini duyurdu. 

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