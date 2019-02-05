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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.02.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Dalyan'dan çıkıyor! Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

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Dalyan'dan çıkıyor! Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Dalyan Kanalında yetiştirilen yıllık 600 ton kefalin yarısı Mısır ve Suriye'ye ihraç edilerek bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Muğla'nın Dalyan Kanalında yetiştirilen yıllık 600 ton kefalin yarısı Mısır ve Suriye'ye ihraç ediliyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde sazlıkların, bataklıkların denizle buluştuğu yerde tatlı suyun tuzlu suya karıştığı Dalyan Kanalında üretilen kefal, bölge ve yurt içine satışının yanı sıra dış pazarlara da ihraç ediliyor.

Dalyandan çıkıyor Suriye ve Mısıra ihraç ediliyor

2 bin 500 yıllık kaya mezarları, caretta carettaları ve İztuzu Plajı'nı görmek için her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği Dalyan Kanalında üretilen kefal, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifinde çalışan balıkçıların "süzek" adı verilen ağlarla toplanarak tesislere getiriliyor.

 


Dalyandan çıkıyor Suriye ve Mısıra ihraç ediliyor

Burada paketlenen balıklar iç piyasa ve bölgeye gönderilirken bir kısmı da aynı gün paketlenerek ihracat için ayrılıyor.

 


Dalyandan çıkıyor Suriye ve Mısıra ihraç ediliyor

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük su ürünleri kooperatifi olduklarını söyledi.


Dalyandan çıkıyor Suriye ve Mısıra ihraç ediliyor

Dalyan Kanalındaki tesislerde yılda 600 ton kefal ürettiklerini belirten Yalılı, bu balığın bölgede büyük rağbet gördüğünü vurguladı.

Dalyandan çıkıyor Suriye ve Mısıra ihraç ediliyor

Ülke ekonomisine 1971 yılından bu yana katkıda bulunduklarını anlatan Yalılı, "Her geçen yıl büyüyerek 72 personel istihdam ettik. Ciddi anlamda üretim gerçekleştiriyoruz. Bölge halkının ucuz balık yemesi için çaba gösteriyoruz. 


Dalyandan çıkıyor Suriye ve Mısıra ihraç ediliyor

Üretimimizin fazla olması nedeniyle artık rahatlıkla yurt dışına ihracat gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.


Dalyandan çıkıyor Suriye ve Mısıra ihraç ediliyor

Önceki yıllarda yurt dışına ürünlerini çeşitli firmalar aracılığıyla gönderdiklerini anlatan Yalılı, bu ay işletme ve ihracat belgesi aldıklarını artık yurt dışına ürünlerini kendilerinin ihraç edeceğini aktardı.


Dalyandan çıkıyor Suriye ve Mısıra ihraç ediliyor

"DALYAN KEFALİ ORGANİK BİR BALIK"

Dalyan Kanalında yaşanan sürekli akıntı nedeniyle kirlilik yaşanmadığını vurgulayan Yalılı, şöyle devam etti:


Dalyandan çıkıyor Suriye ve Mısıra ihraç ediliyor

"Türkiye ve İtalya'dan gelen bilim adamları Dalyan Kanalından ihracata gönderilen kefallerde ağır metal incelemesi yaparak rapor hazırladı. Çalışmalar tamamlandı ve bölgemizde üretilen kefallerde kalıntı bulunamadı. Bu nedenle Dalyan kefali organik bir balık. Mersin ve Antakya şu an bizim en büyük pazarımız. Özellikle Mersin üzerinden Suriye ve Mısır'a yılda yaklaşık 300 ton kefal ihraç ediyoruz."


Dalyandan çıkıyor Suriye ve Mısıra ihraç ediliyor

Bu yıl başından itibaren kooperatiflerini entegre tesis haline getirdiklerini vurgulayan Yalılı, burada aynı zamanda balık işleme ve yumurta üretimi gerçekleştirdiklerini de kaydetti.


Dalyandan çıkıyor Suriye ve Mısıra ihraç ediliyor

Dalyan Kanalının sadece tatlı sudan oluşmadığını aktaran Yalılı, bölgede günde 3 defa gel-git olayının yaşandığına, bu nedenle göldeki mineral oranının yüksek olduğunu ve sayede kanalda 12 ay balık üretimi yaptıklarını sözlerine ekledi.


Dalyandan çıkıyor Suriye ve Mısıra ihraç ediliyor

Dalyandan çıkıyor Suriye ve Mısıra ihraç ediliyor

 

 

 



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