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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
05.09.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Dallas Fed: Harekete geçmek için çok geç olabilir

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Dallas Fed: Harekete geçmek için çok geç olabilir

Dallas Fed (ABD Merkez Bankası) Başkanı Robert Kaplan, ABD imalat sektöründeki zayıf görünüme dikkat çekerek, söz konusu durumdan tüketicinin etkilenmeye başladığı zaman harekete geçmek için çok geç kalınabileceğini söyledi.

Dallas Fed (ABD Merkez Bankası) Başkanı Robert Kaplan, Toronto Global Forumda yaptığı açıklamada imalat sektöründeki söz konusu zayıflığa ABDnin ticari belirsizliği ve küresel ekonomik yavaşlamanın sebep olduğunu öne sürdü. Söz konusu etkilerin şaşırtıcı olmadığını belirten Kaplan, mevcut risklerin aşağı yönlü olduğu uyarısını yaptı.

Hanehalkı harcamasının güçlü olması sebebiyle genel görünümün karışık olduğunu belirten Kaplan, söz konusu durumdan tüketicinin etkilenmeye başlaması durumunda harekete geçmek için çok geç kalınabileceğini savundu.

Fedin hala oldukça nüfuzlu bir güç olduğuna dikkat çeken Kaplan, buna karşılık merkez bankasının tek başına bir ekonomik gerilemeyle başa çıkamayacağını söyledi.

Kaplan, Fed’in Eylül ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizler konusunda ne yapması gerektiği konusunda bir karar vermeden önce sadece bu yıl için değil, 2020 için de ekonomik görünümü değerlendireceğini ve toplantıya kadar bir karar almayacağına da dikkat çekti ve ekledi:

"Toplantıya kadar gelecek verileri değerlendireceğim ve ondan sonda hangi adımın bizim için uygun olduğu konusunda bir karara varacağım."

Bu yıl için GSYH büyüme öngörüsünün yüzde 2.0 - 2.25 olduğunu belirten Kaplan, bu öngörüsünde bir değişiklik yapması durumunda, bunun aşağı yönlü olacağını ekledi.

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