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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.10.2019 - 08:49, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı 59 personel alımı için duyuru yaptı!

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Cumhurbaşkanlığı 59 personel alımı için duyuru yaptı!

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, uzman yardımcısı alımı için ilan yayımladı. Toplam 59 kişiyi istihdam edeceğini duyuran Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, atamaları 6 ila 9'uncu derecelerde gerçekleştirecek. 11 farklı bölümde gerçekleştirilecek olan alımlar için YDS'den dil puanı almış olmak gerekecek. Peki, Cumhurbaşkanlığı 59 personel alımı için başvuru nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Cumhurbaşkanlığı 59 personel alımı başvuru süreci, 21 Ekim tarihinde yayımlanan ilanın ardından resmen başlamış oldu. Belirli şartların talep edildiği Cumhurbaşkanlığı 59 personel alımı için sonraki süreç ise yazılı sınav ile devam edecek. İşte, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 59 personel alımı için detaylı bilgiler

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olması,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Sosyoloji, İstatistik, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden veya yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması,

c) Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olması (01/01/1984 ve daha sonra doğmuş olmak),

ç) İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda buna denk veya üstü puan almış olması gerekmektedir.

d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 22, 28, 29 Temmuz 2018 veya 14, 20, 21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup, bölümler itibarıyla aşağıda belirtilen puan türlerinden;

İKTİSAT alanı için KPSSP14 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 400 aday
İŞLETME alanı için KPSSP24 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 260 aday
KAMU YÖNETİMİ alanı için KPSSP29 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 60 aday
ULUSLARARASI İLİŞKİLER alanı için KPSSP34 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 40 aday
HUKUK alanı için KPSSP4 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 80 aday
SOSYOLOJİ alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 40 aday
İSTATİSTİK alanı için KPSSP12 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 60 aday
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 40 aday
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 40 aday
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 140 aday
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 20 aday

yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 18/11/2019 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Adaylar bu tarihten itibaren üç iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

İSTENEN BELGELER NELER?

Sınava gireceklerin www.sbb.gov.tr internet adresindeki Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu bağlantısından talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve

a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesini,
b) KPSS sonuç belgesini,
c) YDS’den veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir dil sınavından alınan sonuç belgesini,
ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişini,
d) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını,
e) Askerlik durum beyanını (erkek adaylar için),
f) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisini tarayarak sisteme yüklemeleri ve 21/10/2019 tarihinden itibaren 04/11/2019 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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