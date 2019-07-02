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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)
02.07.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 16 alan o listeye girdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 16 alan o listeye girdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 2016 yılından beri Türkiye'de 16 alan, 'kesin korunacak hassas bölge' listesine alındı. Son olarak Kaş'taki Saklıkent'in de hassas bölge ilan edilmesiyle Antalya, 6 bölge ile liste başı oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca daha önce, 1'inci, 2'nci, 3'üncü derece doğal sit alanı olarak ilan edilen bölgelerde tarama yaptırıldı. Üniversitelerdeki bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucu ekolojik bilimsel raporlar oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı 16 alan o listeye girdi
Bunun üzerine 1'inci, 2'nci, 3'üncü derece doğal sit alanı olarak adlandırılan bölgeler, 'kesin korunacak hassas alanlar', 'nitelikli korunacak alanlar' ve 'sürdürülebilir alanlar' olmak üzere 3 kategoriye ayrıldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı 16 alan o listeye girdi
'Nitelikli korunacak alanlar' ve 'sürdürülebilir alanlar' Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ilan edilirken, 'kesin korunacak alanlar' Bakanlar Kurulu kararının ardından Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede ilan edilmeye başlandı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı 16 alan o listeye girdi
ANTALYA LİSTE BAŞI

Resmi gazetede 2016 yılından beri, 16 bölge, 'kesin korunacak hassas bölge' ilan edildi. Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olan Antalya, kentteki 6 alanın hassas bölgeye alınmasıyla listede başı çekti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı 16 alan o listeye girdi
Listeye giren ilk bölge, 15 Ağustos 2016 tarihinde, Konyaaltı'ndan Kemer'deki Beldibi arasındaki kıyı bandı oldu. Listeye, Eylül 2017'de, Kumluca ilçesindeki Alakır Çayı girdi. Daha sonra sırasıyla Patara ve Yeşilköy, Fırnaz Koyu, Alanya Kalesi ve son olarak bu yıl 27 Haziran'da Saklıkent Kanyonu listeye girdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı 16 alan o listeye girdi
DİĞER KESİN KORUNACAK HASSAS BÖLGELER

Antalya dışında 'kesin korunacak hassas alanlar' listesi:

Muğla: Menteşe- Milas- Marmaris- Ula kıyı bandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı 16 alan o listeye girdi
Konya: Akşehir Gölü.

Balıkesir: Ayvalık ilçesindeki Badavut Mevki, Ayvalık ilçesindeki Büyük Maden ve Küçük Maden adaları.
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı 16 alan o listeye girdi
Çanakkale: Gelibolu Yarımadası.
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı 16 alan o listeye girdi
Trabzon: Köprübaşı ilçesindeki Ağaçbaşı Turbalığı

Kayseri: Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleri.

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı 16 alan o listeye girdi
İstanbul: Sarıyer ilçesindeki Marmaracık Tabiat Parkı, Çatalca ilçesindeki Kartepe.
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı 16 alan o listeye girdi

Adana: Aladağ ilçesindeki Yerköprü Doğal Oluşumları.
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı 16 alan o listeye girdi



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