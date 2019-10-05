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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.10.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Cumartesi günü altın, dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu?

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Cumartesi günü altın, dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu?

Cumartesi günü altın, dolar ve Euro fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Güncel kur bilgilerine göre çeyrek altın, dolar ve Euro fiyatları konusunda bilgi edinecek olan vatandaşlar, buna göre işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, dolar, altın ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel Euro, dolar ve altın fiyatları için merak edilen anlık bilgiler

Dolar kurundaki son durumun yanı sıra, Euro ve altın fiyatlarındaki değişimi de merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Yatırım amacıyla alım yapmak üzere ya da yurt dışına çıkmadan önce döviz satın almak isteyen vatandaşlar, güncel kur bilgisini sorguluyor. Peki, an itibariyle canlı verilerin yer aldığı altın, dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte, o güncel altın ve döviz kuru bilgileri

DOLAR NE KADAR?

Dolar kuru, Cumartesi günü alışta 5,66; satışta 5,72 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalardaki dolar kuru, satış yapan döviz bürolarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

ANLIK DOLAR FİYATLARINI SAATLİK GRAFİK İLE GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EURO NE KADAR?

5 Ekim Cumartesi günü Euro, günün ilk saatlerinde 6,20 liradan alınırken, 6,27'ye satılıyor. Bu rakamlar, satış yapılan döviz bürolarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

EURO KURUNDAKİ ANLIK DEĞİŞİMLERİ GÜNLÜK VE AYLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN NE KADAR?

5 Ekim Cumartesi günü günü altın fiyatları, şu seviyelerde seyrediyor;

Gram altın 273 lira alış, 275 lira satış,
Çeyrek altın 446 lira alış, 455 lira satış,
Yarım altın 893 lira alış, 911 lira satış,
Cumhuriyet altını 1838 lira alış, 1856 lira ile işlem görüyor.

CANLI GRAFİKLERLE ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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