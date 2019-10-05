Cumartesi günü altın, dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu?
Cumartesi günü altın, dolar ve Euro fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Güncel kur bilgilerine göre çeyrek altın, dolar ve Euro fiyatları konusunda bilgi edinecek olan vatandaşlar, buna göre işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, dolar, altın ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel Euro, dolar ve altın fiyatları için merak edilen anlık bilgiler
Dolar kurundaki son durumun yanı sıra, Euro ve altın fiyatlarındaki değişimi de merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Yatırım amacıyla alım yapmak üzere ya da yurt dışına çıkmadan önce döviz satın almak isteyen vatandaşlar, güncel kur bilgisini sorguluyor. Peki, an itibariyle canlı verilerin yer aldığı altın, dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte, o güncel altın ve döviz kuru bilgileri
Dolar kuru, Cumartesi günü alışta 5,66; satışta 5,72 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalardaki dolar kuru, satış yapan döviz bürolarına göre değişiklik gösterebilmektedir.
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5 Ekim Cumartesi günü Euro, günün ilk saatlerinde 6,20 liradan alınırken, 6,27'ye satılıyor. Bu rakamlar, satış yapılan döviz bürolarına göre değişiklik gösterebilmektedir.
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ALTIN NE KADAR?
5 Ekim Cumartesi günü günü altın fiyatları, şu seviyelerde seyrediyor;
Gram altın 273 lira alış, 275 lira satış,
Çeyrek altın 446 lira alış, 455 lira satış,
Yarım altın 893 lira alış, 911 lira satış,
Cumhuriyet altını 1838 lira alış, 1856 lira ile işlem görüyor.
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