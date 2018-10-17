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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.10.2018 - 23:56, Son Güncelleme:

'Çöl Davosu'na Kaşıkçı boykotu

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'Çöl Davosu'na Kaşıkçı boykotu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne dair şüphelerin güçlenmesi Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenmesi planlanan ‘Geleceğe Yatırım Girişimi’ (FII) konferansını da etkiledi. Birçok sponsor konferanstan desteğini çektiğini duyururken katılımcılar da Riyad’a gelmekten vazgeçiyor. ‘Çöldeki Davos’ olarak nitelendirilen konferanstan çekilen son isim ise IMF Başkanı Christine Lagarde oldu.

SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne dair şüphelerin güçlenmesi, dünyanın önde gelen iş insanlarını buluşturacak olan “Geleceğe Yatırım Girişimi” (FII) konferansını da etkiledi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın himayesindeki konferans sponsorlarını kaybederken, dünya devlerini yönetenler de teker teker Riyad’a gitmekten vazgeçiyor. 23-25 Ekim’deki “Çöldeki Davos” olarak nitelendirilen konferansa katılmaktan vazgeçen son önemli isim ise Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde oldu.

KİMLER VAZGEÇTİ?
IMF’den yapılan yazılı açıklamada, “IMF Başkanı Lagarde’ın planlanan Ortadoğu ziyaretini ertelediği” bildirildi. Lagarde, konferans için gelecek hafta Suudi Arabistan’a gidecekti. Washington Post, Suudi yazarı Kaşıkçı’nın akıbetinin belirsizliğini koruması nedeniyle, ABD’nin en büyük finansal kuruluşlarından Chase CEO’su Jamie Dimon, Blackrock CEO’su Larry Fink, Blackstone’un CEO’su Stephen Schwarzman, Google Cloud’ın CEO’su Diane Greene, Londra Borsası CEO’su David Schwimmer, BNP Paribas Başkanı Jean Lemierre ve Societe Generale Genel Direktörü Frederic Oudea konferansa katılmaktan vazgeçtiklerini duyurmuştu.

Ayrıca, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, Uber’in CEO’su Dara Khosrowshahi, Ford’un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL’nin kurucusu Steve Case, Viacom’un CEO’su Bob Bakish ve Google’ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee konferansa katılmayacağını geçen hafta açıklayanlar arasında yer aldı.

SPONSORLAR DA ÇEKİLDİ
İş dünyasının yanı sıra uluslararası basın kuruluşları da konferanstan desteğini çekiyor. New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post ve Bloomberg sponsorluğunu çeken ya da katılmayacağını açıklayan kurumlar arasında. Ayrıca, The Economist dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Zanny Minton Beddoes ve Los Angeles Times gazetesinin sahibi Patrick Soon-Shiong da konferansa katılmaktan vazgeçti. Hala sponsorlar arasında kalan ABD’li Fox Kaşıkçı’nın durumunu takip ettiklerini açıkladı.

2030 VİZYONU İÇİN DÜZENLENMİŞTİ
SUUDİ Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ülkesinin 2030 Vizyonunu tanıtmak için geçen yıl başlattığı FII konferans ses getirmişti. 2017’de de Riyad’taki konferansa, 60 kadar ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı belirtilmişti. Bu gelişmelerin ardından konferansın iptal edilebileceğini belirten uzmanlar, “Sponsor desteği gidiyor. Birçok önemli isim vazgeçiyor. Yeni bir program hazırlamak da güç” dedi.

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