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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
14.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Çok büyüttüler

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Çok büyüttüler

Film, maç, dizi ya da eğlenceli içerikler için gözümüz sürekli akıllı telefonlar üzerinden izlediğimiz videolarda. Her ne kadar akıllı telefonların boyutları giderek büyüse de hâlâ avuç içi kadar ekranlara hapsoluyoruz. Ancak bu sorunun üstesinden gelecek ilginç icatlar da tüketicilerin hayatına girmeye başladı. Basit çözümlerle akıllı telefonların ekranlarını büyütebilmek mümkün. Hem de oldukça portatif bir şekilde.

Örneğin; katlanan kartonlar sayesinde akıllı telefon ekranınızı duvara 8 kat daha büyük yansıtabiliyorsunuz. Veya geliştirilen özel büyüteçli standa koyacağınız akıllı telefonunun ekranını 12 inç boyutuna kadar büyütebiliyorsunuz. Kısacası bu aksesuarlar hayatımızı kolaylaştırmaya aday. Biz de buradan yola çıkarak akıllı telefon ekranlarına sığamayanlar için teknolojik icatları araştırdık. 

Çok büyüttüler

SON DÖNEMİN TRENDİ

Akıllı telefonların ekranını büyütme konusundaki son dönemlerin en büyük trendleri arasında büyütece sahip olan stant modeller geliyor. Aslında oldukça basit bir mantıkla çalışıyorlar. Akıllı telefonunuzu yan duracak şekilde yerleştiriyorsunuz. Standın ön tarafına ise büyüteç mantığındaki lensi monte ediyorsunuz. Telefon ekranındakiler bu lens sayesinde büyüyor. Böylece 12 inçlik bir ekran karşısındaymış gibi filmleri, dizileri veya video içerikleri izleyebiliyorsunuz. Tüm akıllı telefonlarla uyumlu. Görüntü kalitesi konusunda çok büyük bir beklentiye girmeyin. Ancak yanınızda bu kadar kolay bir şekilde taşıyabileceğiniz bir aksesuar sahip olmak büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle ekonomik bir fiyata sahip olduğunu da belirtelim. 89.90 TL

Çok büyüttüler

KATLANAN PROJEKSİYON

Ekranlara sığamayanların diğer bir tercihi de katlanan projeksiyonlar. Büyüteçler gibi oldukça basit bir mantıkla çalışıyor. Katlanmış bir karton ve lensleriyle size teslim ediliyor. Kartonu katlama yerlerinden katlayıp, lensi yerleştiriyorsunuz. Modelin arkasında akıllı telefonları koymak için bir cep bulunuyor. Telefonu koyduktan sonra bu cep kapatıyorsunuz. Lensler sayesinde akıllı telefondaki görüntü duvara yansıtılıyor. Herhangi bir kabloya veya şarja ihtiyacınız yok. Akıllı telefonunuzun şarjının olması yeterli. Özellikle karanlık bir ortamda olmanız gerektiğinin altını çizelim. Görüntü kalitesi ise tabii ki projeksiyon cihazları gibi değil. Buna rağmen portatif kurulumu sayesinde işinizi fazlasıyla görebilecek nitelikte. Modelin ekrandaki görüntüyü 8 kat büyüttüğünü de belirtelim. 103.90 TL

UÇAKTA BİLE BÜYÜK EKRAN

Ekranları büyütmeyi en bilinen yollarından biri cep projektörleri. Şimdi paylaşacağımız model ise bilinen seçeneklerden biraz farklı. Dahili bir hafıza ve bataryaya sahip olan ‘CINEMOOD’, tamamen portatif durumda. İçindeki 16 GB’lık hafıza sayesinde video içerikleri telefonlardan bağımsız bir şekilde izleyebilmenizi sağlıyor. Hatta menü ekranından Netflix ve YouTube’a direkt olarak erişebiliyorsunuz. 5 saatlik şarj ömrüne sahip olan CINEMOOD’un dikkatimizi çeken diğer bir özelliği de aydınlık ortamlarda bile kaliteli bir görüntü sağlaması. 4 bin 536 TL

Çok büyüttüler
DIŞ DÜNYADAN KOPUN

Sanal gerçeklik (VR) gözlükleri son yılların teknoloji trendlerinin başında. Bu gözlükleri sadece sanal gerçeklik ve 3 boyutlu içerikler için geliştirmiş sanmayın. Aynı zamanda 2 boyutlu, dizi, film veya video içerikleri de sanal gerçeklik gözlükleriyle izleyebilirsiniz. Bu kapsamda bizim dikkatimizi çeken modellerden biri Case 4U’nun geliştirdiği ‘Omimo’ oldu. Modelin öne çıkan özelliği dahili bir ekrana sahip olması. Yani akıllı telefonunuzu içine koymadan çalışıyor. 5 inç Full HD bir ekrana sahip olan Omimo, bir kablo yardımıyla cihazlara bağlanıyor. 1.499 TL

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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