Çok büyüttüler

Örneğin; katlanan kartonlar sayesinde akıllı telefon ekranınızı duvara 8 kat daha büyük yansıtabiliyorsunuz. Veya geliştirilen özel büyüteçli standa koyacağınız akıllı telefonunun ekranını 12 inç boyutuna kadar büyütebiliyorsunuz. Kısacası bu aksesuarlar hayatımızı kolaylaştırmaya aday. Biz de buradan yola çıkarak akıllı telefon ekranlarına sığamayanlar için teknolojik icatları araştırdık.

SON DÖNEMİN TRENDİ



Akıllı telefonların ekranını büyütme konusundaki son dönemlerin en büyük trendleri arasında büyütece sahip olan stant modeller geliyor. Aslında oldukça basit bir mantıkla çalışıyorlar. Akıllı telefonunuzu yan duracak şekilde yerleştiriyorsunuz. Standın ön tarafına ise büyüteç mantığındaki lensi monte ediyorsunuz. Telefon ekranındakiler bu lens sayesinde büyüyor. Böylece 12 inçlik bir ekran karşısındaymış gibi filmleri, dizileri veya video içerikleri izleyebiliyorsunuz. Tüm akıllı telefonlarla uyumlu. Görüntü kalitesi konusunda çok büyük bir beklentiye girmeyin. Ancak yanınızda bu kadar kolay bir şekilde taşıyabileceğiniz bir aksesuar sahip olmak büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle ekonomik bir fiyata sahip olduğunu da belirtelim. 89.90 TL

KATLANAN PROJEKSİYON

Ekranlara sığamayanların diğer bir tercihi de katlanan projeksiyonlar. Büyüteçler gibi oldukça basit bir mantıkla çalışıyor. Katlanmış bir karton ve lensleriyle size teslim ediliyor. Kartonu katlama yerlerinden katlayıp, lensi yerleştiriyorsunuz. Modelin arkasında akıllı telefonları koymak için bir cep bulunuyor. Telefonu koyduktan sonra bu cep kapatıyorsunuz. Lensler sayesinde akıllı telefondaki görüntü duvara yansıtılıyor. Herhangi bir kabloya veya şarja ihtiyacınız yok. Akıllı telefonunuzun şarjının olması yeterli. Özellikle karanlık bir ortamda olmanız gerektiğinin altını çizelim. Görüntü kalitesi ise tabii ki projeksiyon cihazları gibi değil. Buna rağmen portatif kurulumu sayesinde işinizi fazlasıyla görebilecek nitelikte. Modelin ekrandaki görüntüyü 8 kat büyüttüğünü de belirtelim. 103.90 TL

UÇAKTA BİLE BÜYÜK EKRAN

Ekranları büyütmeyi en bilinen yollarından biri cep projektörleri. Şimdi paylaşacağımız model ise bilinen seçeneklerden biraz farklı. Dahili bir hafıza ve bataryaya sahip olan ‘CINEMOOD’, tamamen portatif durumda. İçindeki 16 GB’lık hafıza sayesinde video içerikleri telefonlardan bağımsız bir şekilde izleyebilmenizi sağlıyor. Hatta menü ekranından Netflix ve YouTube’a direkt olarak erişebiliyorsunuz. 5 saatlik şarj ömrüne sahip olan CINEMOOD’un dikkatimizi çeken diğer bir özelliği de aydınlık ortamlarda bile kaliteli bir görüntü sağlaması. 4 bin 536 TL

DIŞ DÜNYADAN KOPUN



Sanal gerçeklik (VR) gözlükleri son yılların teknoloji trendlerinin başında. Bu gözlükleri sadece sanal gerçeklik ve 3 boyutlu içerikler için geliştirmiş sanmayın. Aynı zamanda 2 boyutlu, dizi, film veya video içerikleri de sanal gerçeklik gözlükleriyle izleyebilirsiniz. Bu kapsamda bizim dikkatimizi çeken modellerden biri Case 4U’nun geliştirdiği ‘Omimo’ oldu. Modelin öne çıkan özelliği dahili bir ekrana sahip olması. Yani akıllı telefonunuzu içine koymadan çalışıyor. 5 inç Full HD bir ekrana sahip olan Omimo, bir kablo yardımıyla cihazlara bağlanıyor. 1.499 TL