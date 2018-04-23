Çocuklara ‘plastik’ çağrısı
DÜNYADA her yıl 8 milyon ton plastik malzeme denizlere atılıyor. Plastik atık sorununda en büyük payı olan ülkeler arasında ise Türkiye 14’üncü sırada geliyor.
Bu durum WWF-Türkiye’yi (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) harekete geçirdi. 2018’i “Plastik Yılı” ilan eden sivil toplum kuruluşu düzenleyeceği etkinliklerle tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmak ve geri dönüşümünü artırmak için kamuoyunda farkındalık yaratacak, bir yandan da kalıcı iş modelleri geliştirmeye odaklanacak. Farkındalık artırmak için yapılacak etkinlikler ilk aşamada plastik tüketiminin yoğun olduğu mekân ve alışveriş merkezlerine odaklanacak.
ÇAĞLA KUBAT KATILDI
Bu kampanyanın ilk adımı ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocuklar için düzenlenen bir etkinlikle atıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle WWF-Türkiye sözü çocuklara bıraktı. WWF-Türkiye’nin ortaokul ve liselerdeki doğa öncüleri büyüklerden ve hükümetten çeşitli taleplerde bulundu. İstanbul Akmerkez’de gerçekleştirilen etkinlikte, çalışmalarında doğanın karşı karşıya olduğu tehlikeleri vurgulayan sanatçı Sevincy, çocukların da katılımıyla, deniz otobüslerinden çıkan plastik su şişelerinden bir deniz kaplumbağası yaptı. Deniz kirliliğinin baş aktörlerinden biri olan plastik atıkların deniz kaplumbağaları ve diğer deniz canlıları için oluşturduğu yaşam tehdidine de dikkat çeken eserde yüzlerce plastik su şişesi atığı kullanıldı. Etkinliğin katılımcıları arasında, rüzgâr sörfünü Türkiye’ye tanıtan Çağla Kubat ile kızı da yer aldı.
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