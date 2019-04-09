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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
09.04.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

CNN International'dan İstanbul Havalimanı'na büyük övgü: Türkiye'nin mega havacılık projesi uçuşa geçiyor!

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CNN International'dan İstanbul Havalimanı'na büyük övgü: Türkiye'nin mega havacılık projesi uçuşa geçiyor!

İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Göç' tamamlandı! 5-6 Nisan tarihleri arasında planlanan süreden daha erken gerçekleşen taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı tüm detayları ile CNN International'da yer aldı. Ünlü sunucu Richard Quest’in İstanbul Havalimanı ile ilgili yorumu...

İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma, 5 - 6 Nisan tarihleri arasında planlanan 45 saatlik süreden daha erken zamanda tamamlandı."Büyük Göç" adı verilen bu taşınmanın ardından tam operasyona başlayan İstanbul Havalimanı, ABD'nin önde gelen haber kanalı CNN International'da tüm detayları ile yer aldı.

CNN Internationaldan İstanbul Havalimanına büyük övgü: Türkiyenin mega havacılık projesi uçuşa geçiyor

SENEDE YÜZ MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCU KAPASİTESİ

Deneyimli gazeteci ve sunucu Richard Quest'in programına konuk olan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, havalimanı ile ilgili son bilgileri paylaştı.

"Büyük Göç"ün ardından İstanbul Havalimanı'nın bölgedeki en önemli hub olacağı bilgisini veren Richard Quest, senede yüz milyonun üzerinde yolcu kapasitesi ile hizmet vereceğini söyledi. Yapılan söyleşide İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, "Bu taşınmaya "Büyük Göç" dememizin sebebi; 70 milyon yolcu kapasiteli Atatürk Havalimanı'nın kapatılarak tüm uçuşların bundan böyle İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak olmasıdır. İGA olarak yolcuların böyle devasa bir konumda ve her türlü konfora en kolay yolla sahip olacakları bir havalimanında, kendilerini güvence altında hissetmeleri için var gücümüzle çalıştık." dedi.

CNN Internationaldan İstanbul Havalimanına büyük övgü: Türkiyenin mega havacılık projesi uçuşa geçiyor

"DÜNYADAKİ DİĞER HAVALİMANLARINI İNCELEYEREK..."

Richard Quest'in, Denver, Bangkok, Berlin Brandenburg ve Londra Heathrow 5. Terminalin taşınmasındaki başarısızlıkları hatırlatarak bu havalimanında neler yapıldığına dair sorusuna Samsunlu, dünyadaki diğer havalimanlarında inşaat ve sonrasında yaşanan sıkıntıları inceleyerek senaryoların çalışıldığını belirtti.

İstanbul Havalimanı'nın bundan sonraki dönemde ekonomiye nasıl bir etkisi olacağı sorusuna istinaden Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine sağlayacağı güçlü katma değerin yanı sıra, lojistik, turizm gibi sektörlerin de gelişmesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

CNN Internationaldan İstanbul Havalimanına büyük övgü: Türkiyenin mega havacılık projesi uçuşa geçiyor

İstanbul Havalimanı'nın Doğu ve Batı arasında bir köprü olduğuna değinen Richard Quest'e cevaben Samsunlu sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye, üreten Doğu ve tüketen Batı arasında stratejik bir konuma sahip. İstanbul Havalimanı'nın bulunduğu bölgeden 3 saat uzaklıkta 60 ülke ve 130 destinasyon bulunuyor ve 1 milyar 500 bin yolcu bu ülkelerden diledikleri her yere ulaşabilecek."

İŞTE ÜNLÜ HABER SUNUCUSUNUN İLK YORUMU!

CNN International'ın ünlü haber sunucusu Richard Quest'in İstanbul Havalimanı ile ilgili yorumu: "Türkiye'nin mega havacılık projesi uçuşa geçiyor"

İstanbul Havalimanı’ndan ilk uçuş gerçekleşti
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