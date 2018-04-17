Ciro endeksleri arttı
Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı ciro endekslerini açıkladı.
Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 artış kaydetti.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi.
İnşaat sektöründe takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksindeki artış, Şubat 2017'ye göre yüzde 68,1 olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5 artış kaydetti.
TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ
Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükseldi.
Hizmet sektöründe takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde de bir önceki aya göre yüzde 1,3 artış kaydedildi.
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