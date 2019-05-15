Ciro endeksleri açıklandı
Toplam ciro 2019 Mart döneminde yüzde 20,8 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mart dönemi ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5,5 arttı.
Sanayi sektöründe ciro yüzde 25,8 arttı
Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5,3 arttı.
İnşaat sektöründe ciro yüzde 16,2 arttı
Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 11,6 arttı.
Ticaret sektöründe ciro yüzde 17 arttı
Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5,1 arttı.
Hizmet sektöründe ciro yüzde 24,7 arttı
Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4,2 arttı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle